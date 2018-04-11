ABD’de düzenlenen robot yarışmasına Türk gençler damga vurdu

Vali Münir Karaloğlu ABD’de düzenlenen robot yarışmasından HighestRookieSeed’ En Yüksek Skor Ödülü ve ’RokkieAll Star (En İyi Çaylak Takımı) ödülünü kazanan Antalya Bahçeşehir Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. Öğrencileri tebrik eden Vali Karaloğlu başarılarının devamını diledi.

Vali Münir Karaloğlu Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen First RoboticsCompetition yarışmasında düz duvara tırmanabilen ve lojistikten tarıma bütün sektörlerde insansız eşya taşımada kullanılabilen ’Raven’ adlı robotla iki ödül kazanan Bahçeşehir Lisesi Öğrencilerini makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Sevilay Balcı, Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Mert Sinan Robotik Koçu Fizik Öğretmeni Ali Döğüncü’nün eşlik ettiği öğrenciler Vali Münir Karaloğlu’na projelerini anlattılar.

En iyi çaylaklar ve en yüksek skor ödülleri

6 haftalık süreçte tüm mekanik, elektronik ve yazılımlarını kendileri hazırladıkları 54 kilo ağırlık, 135 santimetre yükseklikteki robot ile 7 bin takımın katıldığı FRC’de mücadele ettiklerini belirten öğrenciler ’HighestRookieSeed’ (En Yüksek Skor Ödülü) ve ’RokkieAll Star’ (En İyi Çaylak Takımı) ödüllerini kazandıklarını söylediler. Tasarlanan robotun içindeki kodlamalar değiştirilerek ve verilecek görev tanımlarına göre sanayiden tarıma hemen hemen bütün sektörlerde insansız eşya ve malzeme taşımalarında kullanılabilecek düzeyde olduğunu açıklayan öğrenciler bir fabrika, sera veya benzeri işyerlerinde ürünün kabulünden yerleştirilmesi, paketlenmesi ve sevkiyatına kadar tüm aşamaların insan gücüne gerek duyulmadan yapabileceğini ifade ettiler.

Antalya ve Akdeniz Bölgesi’nde kurulan ilk FRC takımı olduklarını belirten öğrenciler Yarışmada İstiklal Marşımızı dinletmenin de gururunu yaşadıklarını ve aldıkları ödüllerin kendilerini bir üst seviyeye taşıdığını aktardılar.

Vali Münir Karaloğlu ülkemize ve Antalya’mıza bu gururu yaşattıkları için öğrencileri tebrik etti.

Milli, teknolojik ürünlerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu öğrencilerin bu anlamda yaptığı robotun çok önemli olduğunu ve başarılarının daha da değerli olduğunu ifade etti. Gençlerden umutlu olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin ekonomik kalkınması adına teknolojik gelişmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak bu sorumluluğun gençlerin omuzlarında hissetmesi gerektiğini belirtti. Antalyalı öğrencilerin sonraki yarışmalarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Vali Münir Karaloğlu öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Alihan Kılınç, Ezgisu Ünal, Mustafa Tuna Çelebi, Alkım Doryan, Alper Cici, Özgür Toktaş, Ece Nil Polat, Erenay Açık, Alin Doryan, Sena Çetin, İrem Eryılmaz ve Sude Sağlan isimli öğrencilerin oluşturduğu robot takımı Nisan ayında yine ABD’de gerçekleştirilecek Dünya Robotik Yarışması’nda yeniden ülkemizi temsil edecek.