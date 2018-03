Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajında, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Kadının değerli olduğu zaman mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Hayatımız kadınların varlığıyla anlamlı, kadınlar sayesinde yaşanılır hale gelmektedir. “Kadın insandır, bizler insanoğluyuz.” Hepimiz mübarek annelerimizin ellerinde şekil alıyoruz. En başta annelerimizden öğrendiklerimizle hayata başlıyoruz. Her şeyi duyan, hisseden, kuşatan annelerimizi emekleriyle karşılıksız sevgisiyle, şefkatiyle varız. Her türlü ayrımcılığı, her türlü gayrı insani tavrı, davranışı şiddetle kınıyorum, reddediyorum. Kadınlarımızın toplumumuzdaki saygın bir yerinin bilinmesi ve tesis edilmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir. Antalya valiliği olarak, “Gönül Elçileri” ve “Beni Hafife Alma” gibi projeler yürütüyor, bu türden projelere öncülük ediyoruz. Kadınlara yönelik projelere, pozitif ayrımcılık yaparak, destek veriyoruz. Kadınlarımızın toplumumuzdaki hak ettiği saygınlığa kavuşmaları için, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü gayreti, çalışmayı yapacağız. Bu yöndeki gayretlerin yanında olacağız, destekçisi olacağız. Bunu başaracağımıza içtenlikle inanıyorum” dedi.

Çetin’den kadınlar günü mesajı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında tüm kadınların, Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Çetin, Türkiye’nin muasır medeniyet hedefine ulaşması için kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayatta etkinliğinin artırılmasının bir memleket meselesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının ancak kadınların hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarıyla mümkün olacağını kaydeden Davut Çetin, “Biz bu ülkeyi kadınıyla erkeğiyle savaşarak, mücadele ederek kurduk. Kurtuluş Savaşımız, kadınlarımız destanlara konu olan fedakârlıklarıyla, mücadeleleriyle kazanıldı. Genç Türkiye Cumhuriyeti kadınlarına seçme seçilme hakkı tanıyan ilk ülkelerden birisi oldu. Kadınlarımızın azmi ve fedakârlıklarıyla kurulmuş olan Cumhuriyetimizi muasır medeniyet hedefine ulaşmak da kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel hayatın içerisinde aktif şekilde yer almalarıyla mümkündür. Bu, bir memleket meselesi olarak görülmelidir” dedi.

Açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan “İstatistiklerle Kadın, 2017” çalışmasına da değinen Başkan Çetin, “Kadınlarımızın toplumdaki yerini gösteren istatistiklere baktığımızda yıllar itibariyle bazı düzelmeler olsa da adeta bir seferberlikle ele almamız gereken alanlar olduğunu görüyoruz. Resmi istatistiklere göre kadınlarımızın halen yüzde 8,5’inin okur-yazar olmadığını görüyoruz. Türkiye’de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Yönetici pozisyonundaki kadın oranımız sadece yüzde 16,7. Oysa ki, ekonomimizin, sosyal ve kültürel yaşamımızın tek kanatla yükselme imkânı yoktur. Kadınlarımızı rolünü hayatın her alanında artırmalıyız. Türkiye’nin, kadın hakları dendiğinde ‘Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz, kadın cinayetleri, çocuk gelin’ gibi ilkelliği çağrıştıran kelimelerin telaffuz edildiği bir ülke değil; kadın girişimcilerinin, kadın bilim insanlarının başarılarıyla, kadın siyasetçileri ve yöneticileriyle fark yaratan bir ülke olması için hep birlikte adeta bir seferberlikle çalışmalıyız.”

Sözen’in kadınlar günü mesajı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Sizler, toplumu oluşturan en güçlü halkasınız. En özverili, çalışkan ve üretken bireyler, sizlersiniz. Sizler varsanız, hayatımız daha anlamlı.

Sizler varsanız, gökyüzü daha mavi, Şelale daha coşkulu, ırmak daha dingin, toprak daha verimli. Sizler yanımızdaysanız ve elinizi omzumuza koyuyorsanız, biz başarılıyız. Şanlı tarihimizde de hep böyleydi. Ülkemizde bugün özgürce yaşıyorsak, bunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve onlarla yan yana savaşan siz Türk kadınlarımıza borçluyuz.

Bu yüzden kadınlarımıza her zaman vefa borcumuz olduğunun bilincini taşımaktayız.”

Boztaş’ın kadınlar günü mesajı

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması ile arzu edilen refah düzeyine o kadar kolay ulaşılabileceğini belirtti.

Boztaş, “Toplumsal hayatta önemli roller üstlenen kadınlarımızın hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerin mutluluklarının ve başarılarının ilk şartıdır. Kadınlarımız milletimizi geleceğe taşıyan evlatlarımızı yetiştirdikleri gibi, siyaset, ekonomi, iş hayatı ve pek çok alanda çok önemli görevler üstlenmektedirler. Kadınların şiddete maruz kalan değil, başarı hikâyeleri ile anılması gerekmektedir. Kadınlarımız, iş hayatında, siyasette ve sosyal hayatta ağırlıklarını ne kadar çok hissettirirse arzu edilen refah düzeyine o kadar kolay ulaşırız. Kendine özgüveni gelmiş, ekonomik özgürlüğe sahip kadınlarımızın sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyimiz de o paralelde artacaktır. Son yıllarda kadınların hem iş hayatında, hem siyasette hem de sosyal hayatta ön plana çıkmaya başladıklarını memnuniyetle görüyoruz ve ülkemizin geleceği açısından umutlarımız artıyor” dedi.

Sarıoğlu’nun kadınlar günü mesajı

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşlarından biri ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki, Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakârlıkları, nezaketleri ve letafetleriyle toplumumuzun denge unsuru olmuşlardır. İstiklal mücadelemizde de çok önemli görevleri üstlenen kadınlarımız canları pahasına vatanı korkusuzca savunmuşlardır. En başta annelik gibi kutsal bir görevi yerine getiren kadınlarımıza daima saygı duymalıyız. Yüce dinimiz ve medeniyetimizde her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadsi-i şerifinde "Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır." buyurmuştur.”