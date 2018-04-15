23 Nisan’da çocuklar doyasıya eğlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’a özel dolu dolu bir program düzenledi. Çocuklar 21-22-23 Nisan tarihleri arasında sürpriz etkinlikler ve konuklarla doyasıya eğlenecek. Cam Piramit’te satranç turnuvası düzenlenecek. Kral Yolu’nda kurulacak sahne etkinlikleri kapsamında halk oyunları, konserler, gösteriler ve tiyatro oyunları sahnelenecek. Ukrayna ve Azerbaycan’dan gelen ekipler yöresel danslarıyla bayram coşkusuna renk katacak. Meslek tanıtım atölyeleri, şişme oyun parkları, Şeker Portakalı Animasyon ekibi, maskotlar, görsel şovlar, 3-D, 10-D sinema gösterimleri, Planetaryum ve Pony atlar da çocukların eğlencesine eşlik edecek.

Zıp Zıp Park Ücretsiz

Antalyalı çocukların gözdesi, Türkiye’nin en büyük kapalı alanına sahip olan Zıp Zıp Park, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz olacak. Zıp Zıp Park, 23 Nisan Pazartesi günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

Salih Memecan Oyuncak Müzesi’nde

22 Nisan Pazar günü ünlü Karikatürist- Yazar Salih Memecan, Antalyalı çocuklarla buluşacak. Çocukların “Sizinkiler ”serisi ile tanıdığı Memecan saat 13.00’te Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi’nde imza günü düzenleyecek. Binlerce farklı oyuncağın yer aldığı Oyuncak Müzesi, 21-22-23 Nisan tarihlerinde çocuklara kapılarını ücretsiz açacak.

Şişme Oyun Parkı -Planetaryum- Pony Atlar

Cam Piramit ve çevresini bir panayır alanına çevirecek etkinlikler kapsamında pek çok keyifli eğlenceler yer alacak. Şişme oyun parklarında çocuklar doyasıya eğlenirken, Şeker Portakalı animasyon ekibi, sihirbaz-jonglör gösterileri, masal kahramanlarıyla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. Evrenin sırlarını Planetaryum ile keşfe çıkacak çocuklar, 3-D ve 10-D film gösterimleri ile sinemanın keyfini çıkaracak. Çocukların sevgilisi Pony Atlar da 23 Nisan etkinliklerinde yer alacak. Çocukları küçük yaşlarda hayvan sevgisi ile tanışırken, Pony atlara binerek özel bir deneyim yaşayacak.

Satranç Turnuvası

Cam Piramit’te düzenlenecek etkinliklerden bir diğeri de Satranç Turnuvası olacak. Antalyalı ve çevre illerden gelen 5-12 yaş grubu binlerce öğrenci 21-22-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek satranç turnuvasında mücadele edecek.

Gökyüzü Uçurtmalarla Şenlenecek

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’a özel, çocuklara binlerce uçurtma hediye edecek. 14 ilçede düzenlenecek ‘Uçurtma Şenliği’ ile binlerce uçurtma çocukların ellerinde gökyüzünü renklendirecek. Antalya merkezde ise şenlik AKM alanında gerçekleştirilecek.

Eğlencenin Adresi Lunapark

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara Lunapark davetiyesi armağan ediyor. Devlet okullarına dağıtılacak olan ücretsiz davetiyeler Aktur Lunapark adrenalin ve eğlencenin adresi olacak. Binlerce çocuk, bayramlarında doyasıya eğlenecek.