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2 milyon çiçek Muratpaşa parklarını renklendirecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin 35 dönüm alanda kurulu Bitki Üretim Tesisinde bahar heyecanı yaşanıyor. 558 bin 120 metrekare yeni yeşil alan kazanan Muratpaşa’da parkları renklendirecek 2 milyonun üzerinde çiçek tesislerde üretiliyor.Asfalttan...

2 milyon çiçek Muratpaşa parklarını renklendirecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin 35 dönüm alanda kurulu Bitki Üretim Tesisinde bahar heyecanı yaşanıyor. 558 bin 120 metrekare yeni yeşil alan kazanan Muratpaşa’da parkları renklendirecek 2 milyonun üzerinde çiçek tesislerde üretiliyor.Asfalttan...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:15
2 milyon çiçek Muratpaşa parklarını renklendirecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin 35 dönüm alanda kurulu Bitki Üretim Tesisinde bahar heyecanı yaşanıyor. 558 bin 120 metrekare yeni yeşil alan kazanan Muratpaşa’da parkları renklendirecek 2 milyonun üzerinde çiçek tesislerde üretiliyor.

Asfalttan yeraltı çöp konteynerine ve kent mobilyalarına üretim atölyeleri ve tesisler kuran Muratpaşa Belediyesi, 2015 yılında gerçekleştirdiği yatırımla 35 dönümlük bir alana genişleyen Ermenek Mahallesi’nde bitki üretim tesisinde bahar mevsimi için hummalı çalışma devam ediyor.

Geçen yıl Aydın Kanza, Üç Kapılar gibi kent sakinlerinin yoğun kullandığı alanlarda revizyon çalışmaları, 60 bin metrekare genişliğe sahip Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parkları yatırımını gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, baharda parkları süsleyecek rengarenk çiçekleri de kendi tesislerinde üretiyor.

Bahar sıcaklığının yavaş yavaş hissedilmeye başladığı kentte, 2 milyonun üzerinde çiçek Muratpaşa parklarını renklendirecek. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4’ü revizyon çalışması olmak üzere 18 yeni park çalışmasını 2018 programına aldı.
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