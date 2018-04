Yenimahalle’nin Milli Sevda’sı

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 28 Mart-2 Nisan 2018 tarihlerinde İsveç’te yapılan ’Malmö Inter Cup’ turnuvasında farkını ortaya koydu. Türk Kadın Goalball Milli Takımında Yenimahalle Belediyesi’nin gol kraliçesi Sevda Altunoluk, 39 gol atarak 9’uncu kez gol kraliçesi oldu.

Yenimahalle Belediyesi, “Malmö Inter Cup” turnuvasına milli sporcuları Sevda Altunoluk, Neşe Mercan ve Sevtap Altunoluk’la katıldı. Türk Kadın Goalball Milli Takımı önce İngiltere’yi 11-3, ardından ABD’yi 9-8, Kanada’yı 11-3, İsveç’i 10-3 ve Brezilya’yı da 4-3 mağlup etti. Rusya ile final oynayan Türk Milli Takımı, Rusya’ya finalde 7-6 yenilerek turnuvayı 2’inci tamamladı.

Sevda Altunoluk ise 39 gol atarak 9’uncu kez gol kraliçeliğine adını yazdırdı.

Hem Milli Takımımızın hem de bizim kızımızın başarısıyla göğsüm kabardı diye konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Engelli sporcularımızın ve vatandaşlarımızın her zaman destekçisiyiz. Yenimahalle’de engel yok. Onların her bir başarısı bizlere gurur veriyor. İnanıyorum ki başarıları artarak devam edecek. Yenimahalle Belediyesi olarak spor yapmak isteyen her bireyimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.