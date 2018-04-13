Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109740
ALTIN
176.096
DOLAR
4.0811
STERLİN
5.8313
EURO
5.0341

Yenimahalle’den “Okumak Yaşamaktır” projesine tam destek

Eğitimi her şeyin önünde tutan, Yenimahalle Belediyesi, “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne de tam destek verdi.Yenimahalle Belediyesi, Etwinning Avrupa okulları ortak ağı “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne “Okumak Özgürlüktür” sloganı...

Yenimahalle’den “Okumak Yaşamaktır” projesine tam destek

Eğitimi her şeyin önünde tutan, Yenimahalle Belediyesi, “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne de tam destek verdi.Yenimahalle Belediyesi, Etwinning Avrupa okulları ortak ağı “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne “Okumak Özgürlüktür” sloganı...

13 Nisan 2018 Cuma 11:51
Yenimahalle’den “Okumak Yaşamaktır” projesine tam destek

Eğitimi her şeyin önünde tutan, Yenimahalle Belediyesi, “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne de tam destek verdi.

Yenimahalle Belediyesi, Etwinning Avrupa okulları ortak ağı “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne “Okumak Özgürlüktür” sloganı ile Ankara’yı temsilen seçilen Yenimahalle Zehra Önder İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Suna Hürremoğlu’na kapılarını sonuna kadar açtı. Projenin ilk ayağında 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ellerinde Yenimahalle Belediyesinin hediye ettiği 100 Temel Eser ile birlikte Ulus’taki Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önünde, ardından da Anıtkabir’de kitap okuyup, “Okumak Özgürlüktür” diye haykırdı.

Kitap okumanın önemi ve farkındalığı artırmak, aynı zamanda çocuklara illerinin tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında; 81 ilden her okul bir slogan geliştirerek tarihi mekanlarda kitap okuyup, fotoğraf ve sloganları ile video çekimi yapıyor. Projenin Avrupa ayağında da Fransa, İtalya, Portekiz, Romanya, Arnavutluk, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna ve Litvanya’daki okullar da aynı etkinlikleri yapıyor. Proje sonunda ise 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda 81 il ve Avrupa’dan katılan ülkeler eş zamanlı fotoğraf sergisi yapılacak.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a desteği için teşekkür eden Zehra Önder İlkokulu 3/C sınıfı öğretmeni Suna Hürremoğlu "Bu proje ile Ankara ilimizin güzelliklerini tanıtarak, öğrencilerimize okumanın önemini vurguluyoruz. Avrupa’daki okullarla ortak çalışmalarımızı yapmaktan gurur duyuyoruz. Eğitim için bir tuğla koyan, küçücük bile destek çıkan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kaydetti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Laptoptan yılın otomobili çıktı
Laptoptan yılın otomobili çıktı
Başkan Yaşar, Demetevler sakinleriyle sohbet etti
Başkan Yaşar, Demetevler sakinleriyle sohbet etti
Vali Topaca "Oyunumu kodluyorum" yarışması ödül törenine katıldı
Vali Topaca "Oyunumu kodluyorum" yarışması ödül törenine katıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim