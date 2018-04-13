Yenimahalle’den “Okumak Yaşamaktır” projesine tam destek

Eğitimi her şeyin önünde tutan, Yenimahalle Belediyesi, “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne de tam destek verdi.

Yenimahalle Belediyesi, Etwinning Avrupa okulları ortak ağı “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne “Okumak Özgürlüktür” sloganı ile Ankara’yı temsilen seçilen Yenimahalle Zehra Önder İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Suna Hürremoğlu’na kapılarını sonuna kadar açtı. Projenin ilk ayağında 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ellerinde Yenimahalle Belediyesinin hediye ettiği 100 Temel Eser ile birlikte Ulus’taki Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önünde, ardından da Anıtkabir’de kitap okuyup, “Okumak Özgürlüktür” diye haykırdı.

Kitap okumanın önemi ve farkındalığı artırmak, aynı zamanda çocuklara illerinin tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında; 81 ilden her okul bir slogan geliştirerek tarihi mekanlarda kitap okuyup, fotoğraf ve sloganları ile video çekimi yapıyor. Projenin Avrupa ayağında da Fransa, İtalya, Portekiz, Romanya, Arnavutluk, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna ve Litvanya’daki okullar da aynı etkinlikleri yapıyor. Proje sonunda ise 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda 81 il ve Avrupa’dan katılan ülkeler eş zamanlı fotoğraf sergisi yapılacak.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a desteği için teşekkür eden Zehra Önder İlkokulu 3/C sınıfı öğretmeni Suna Hürremoğlu "Bu proje ile Ankara ilimizin güzelliklerini tanıtarak, öğrencilerimize okumanın önemini vurguluyoruz. Avrupa’daki okullarla ortak çalışmalarımızı yapmaktan gurur duyuyoruz. Eğitim için bir tuğla koyan, küçücük bile destek çıkan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kaydetti.