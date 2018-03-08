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Yenimahalle’de 80 kursiyer kep attı

Yenimahalle Belediyesinin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma-yazma kurslarında mezuniyet sevinci yaşandı. Kursu başarıyla tamamlayan 80 kursiyer Podıum AVM’de düzenlenen törenle kep attı.Büyük bir azimle...

Yenimahalle’de 80 kursiyer kep attı

Yenimahalle Belediyesinin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma-yazma kurslarında mezuniyet sevinci yaşandı. Kursu başarıyla tamamlayan 80 kursiyer Podıum AVM’de düzenlenen törenle kep attı.Büyük bir azimle...

08 Mart 2018 Perşembe 17:14
Yenimahalle’de 80 kursiyer kep attı

Yenimahalle Belediyesinin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma-yazma kurslarında mezuniyet sevinci yaşandı. Kursu başarıyla tamamlayan 80 kursiyer Podıum AVM’de düzenlenen törenle kep attı.

Büyük bir azimle eğitime katılan ve öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne seren kadınların heyecanına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle ilçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi de ortak oldu.

Yaşar, YENİMEK mezunlarına diplomalarını dağıttı

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilk olarak 2009 yılında Avcılar Mahallesi’nde açılan ve bugün sayısı 7’ye ulaşan okuma yazma kurslarında bini aşkın Yenimahalleli okuma yazma öğrendi. Yanlarında okuma yazma bilen biri olmadan sokağa çıkamayan, hastaneye gidemeyen kadınlar, belediyenin kurslarında okuma yazma öğrenerek hayatlarında yeni bir başlangıç yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kurslardan bu dönem mezun olmayı hak eden 79’u kadın 1’i erkek 80 kursiyere diplomalarını düzenlenen törenle dağıttı. Başkan Yaşar’ın elinden tek tek diplomalarını alarak kep atan kadınların heyecanı ise görülmeye değerdi.

"Eğitim çok önemli"

Kursiyerleri tebrik eden Yaşar, "Eğitim çok önemli. Başımıza ne geliyorsa cehaletten geliyor. Ülkemizde çeşitli nedenlerle okuma-yazma öğrenememiş insanlarımız var. Biz de onlara Yenimahalle’de bir kapı açtık, onlara sahip çıktık. Kendilerini tebrik ediyorum. Yenimahalle’de eğitime her zaman destek verdik. Her zaman önce eğitim dedik, eğitime destek vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Törenin sonunda kursiyerlere ilk kitapları da dağıtıldı. Tüm kursiyerlere Ulu Önder Atatürk’ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk da hediye edildi.
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