Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı bakım çalışmaları uzatıldı

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında 5 Mart’ta başlayan ağır bakım çalışması, 6 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında 5 Mart’ta başlayan ve 30 Mart’ta sona ermesi planlanan ağır bakım çalışması, Başkentlilerin daha güvenli, temiz ve konforlu seyahat edebilmeleri adına yapılan tadilatlar nedeniyle 6 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Teleferik hattı üzerindeki eskiyen veya zarar gören her türlü materyalin tamir edildiği veya yenilendiği çalışmaların uzatılmasına ilişkin bilgi veren yetkililer, ’’Hat üzerindeki en küçük vidaya kadar değiştirilen ağır bakım çalışmaları kapsamında, kötü kullanım nedeniyle zarar gören vagonlarımızı da yeniliyoruz. Bunun yanında yaz ve kış şartları nedeniyle deforme olan kablolar da değiştiriliyor. Başkentlilerimizin güvenliği ve konforu için çalışmalarımızı bir süre uzatmak zorunda kaldık’’ açıklamalarında bulundular.

Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için güzergah üzerindeki yolcuların bakım süresince Yenimahalle metro istasyonu’ndan Şentepe’ye kadar EGO otobüsleriyle taşındığını ve bunun 6 Nisan’a kadar devam edeceğini kaydederek, metro ve ankaray’da hem afiş hem de anonslarla vatandaşları bu konuda bilgilendirdiklerini belirttiler.