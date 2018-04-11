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Türkiye 2’incisi Efe’den Mamak Belediye Başkanı Akgül’e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karatede Türkiye 2’incisi olan Ali Efe Akbaba’yı makamında ağırladı. Genç sporcu, desteklerinden dolayı Başkan Akgül’e teşekkürlerini sundu.12 yaş kategorisinde elde ettiği başarı ile Milli Takım’a...

Türkiye 2’incisi Efe’den Mamak Belediye Başkanı Akgül’e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karatede Türkiye 2’incisi olan Ali Efe Akbaba’yı makamında ağırladı. Genç sporcu, desteklerinden dolayı Başkan Akgül’e teşekkürlerini sundu.12 yaş kategorisinde elde ettiği başarı ile Milli Takım’a...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:30
Türkiye 2’incisi Efe’den Mamak Belediye Başkanı Akgül’e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karatede Türkiye 2’incisi olan Ali Efe Akbaba’yı makamında ağırladı. Genç sporcu, desteklerinden dolayı Başkan Akgül’e teşekkürlerini sundu.

12 yaş kategorisinde elde ettiği başarı ile Milli Takım’a seçilen Ali Efe, Türkiye’ye 21 Nisan’da Sırbistan’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek. 8 yıldır karate ile ilgilenen başarılı sporcu, katılacağı şampiyonada ilk 3’e girmesi durumunda Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanacak. Genç sporcu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü ziyaret etti. 9 yılda Mamak’ta gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak birçok tesisin faaliyete geçtiğini ifade eden Başkan Akgül, “Bugün bu yaptığımız yatırımların meyvesini topluyoruz. Gençlerimizin elde ettiği başarılar, ilçemiz için gurur kaynağı oluyor. Ali Efe de o başarılı gençlerimizden biri. Hem ilçemizi hem de ülkemizi yurt dışında temsil edecek. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İlk defa yurt dışında ülkemizi temsil edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden 12 yaşındaki Ali Efe Akbaba ise, “Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için ilk önce önümdeki şampiyonalarda başarı elde etmem gerekiyor. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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