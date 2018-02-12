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Türk ve Suriyeli çocuklar el ele yemek yaptı

Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini çeşitli platformlara taşıyan Altındağ Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı.Altındağ Belediyesi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nin ortaklaşa yürüttüğü...

Türk ve Suriyeli çocuklar el ele yemek yaptı

Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini çeşitli platformlara taşıyan Altındağ Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı.Altındağ Belediyesi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nin ortaklaşa yürüttüğü...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:52
Türk ve Suriyeli çocuklar el ele yemek yaptı

Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini çeşitli platformlara taşıyan Altındağ Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı.

Altındağ Belediyesi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Türk ve Suriyeli çocuklar bir araya geldi. Çocuklar özel bir aşçılık atölyesinde yemek yaptı. Kaynaşmanın amaçlandığı etkinlikte çocukların yaptığı yemekler ağızları sulandırdı.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanları, yemek kültürünün birleştirici güç olduğunu anlatan projede, Altındağ Belediyesi ile güç birliği yaptı. Projede Altındağ Belediyesi gençlik merkezleri etkin rol oynadı. Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’nden 15 çocuk, Suriyeli arkadaşlarıyla özel bir yemek atölyesinde buluştu. Kendi elleriyle açtıkları hamurları yine kendi elleriyle fırına veren çocuklar, yaptıkları yemeklerle aşçılara taş çıkardı. Altındağ Belediyesi, ‘Çocuk Aşçılar’ isimli projeye şubat ayı boyunca 70 çocukla destek verildi.

Minik aşçılar pizza ve hamburger yaptı

Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’nden Zeynep Zeren Arıkdoğan, bu etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte yemek yaptığını söyledi. Pizza yapım aşamalarını usta şeflerden öğrenen Zeynep, daha sonra kolları sıvadı işe koyuldu. Minik aşçı, merdaneyi usta bir şekilde kullanarak hamur açtı ve oldukça lezzetli bir pizza yaptı.

SGDD bünyesindeki Suriyeli Omar Kassab ise duygularını şöyle ifade etti: “Burada yemek yaptık. Daha sonra yaptığımız bu yemekleri bir güzel yedik. İlk denememiz olmasına rağmen bence gayet başarılıydı. Türk arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Bize verdikleri desteği göz ardı edemeyiz. Hepsine çok teşekkür ederim.” (BC-ÖZ-Y)
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