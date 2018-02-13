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Sincan’da tiyatro rüzgarı

Sincan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında keyifli tiyatro oyunları ile Sincanlıların gönlünü fethediyor. Her hafta sonu sahnelenen oyunlarla özellikle çocuklar keyifli anlar yaşıyor.Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına...

Sincan’da tiyatro rüzgarı

Sincan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında keyifli tiyatro oyunları ile Sincanlıların gönlünü fethediyor. Her hafta sonu sahnelenen oyunlarla özellikle çocuklar keyifli anlar yaşıyor.Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına...

13 Şubat 2018 Salı 13:32
Sincan’da tiyatro rüzgarı

Sincan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında keyifli tiyatro oyunları ile Sincanlıların gönlünü fethediyor. Her hafta sonu sahnelenen oyunlarla özellikle çocuklar keyifli anlar yaşıyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına yön veren Sincan Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Sincan Belediyesi konferans, seminer ve söyleşinin yanı sıra tiyatro oyunları ile de Sincanlılara sanat dolu programlar sunuyor. Her hafta sonu farklı bir oyun Sincanlılar için sahneleniyor. Lale Konferans Salonu’nda sahnelenen oyunlara özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Çocuklarıyla keyifli zaman geçirmek isteyen ailelerin ilk tercihi olan Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Pinokyo oyunu ile izleyicilerden tam not aldı. Sadece çocukların değil büyüklerin de ilgiyle takip ettiği tiyatro oyunları tamamen ücretsiz. Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Şubat ayında 2 çocuk, 2 de yetişkin oyunu olmak üzere 4 farklı oyunla tiyatro severlerle buluşuyor.

Vatandaş memnun

Sahnelenen oyunlardan büyük keyif duyduğunu ifade eden Canan Şanlı “Eşimle ve çocuğumla kaliteli zaman geçirebiliyorum. Özellikle çocuğumun kişisel gelişimine katkı sağlayan bu oyunları bizlere izleme fırsatı sunan Sincan Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

"Odak noktamız insan"

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalar yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu tür programların devam edeceğini vurguladı. Başkan Ercan, “Bizim odak noktamız insan. Vatandaşlarımıza ne kadar dokunabiliriz onlara ne kadar iyi hizmet edebiliriz diye çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızın gelişimine katkı sunmak en büyük amacımız” dedi. Aileleri kültür sanat etkinliklerine davet eden Başkan Ercan, “Çocuklarımızın sanal dünyadan çıkıp gerçek bir çocukluk yaşaması için hepimize görevler düşüyor. Onları kültürel faaliyetlere yönlendirmeliyiz” diye konuştu.
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