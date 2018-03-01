Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118111
ALTIN
160.380
DOLAR
3.8139
STERLİN
5.2511
EURO
4.6435

Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürlüğü Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu emekli olmasının ardından sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu.Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu için tertip edilen veda yemeğine Kızılcahamam...

Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürlüğü Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu emekli olmasının ardından sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu.Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu için tertip edilen veda yemeğine Kızılcahamam...

01 Mart 2018 Perşembe 16:18
Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürlüğü Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu emekli olmasının ardından sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu.

Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu için tertip edilen veda yemeğine Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Nizami Gülşen, Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk, Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkan, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı. Sedat öğretmen için düzenlenen yemekte zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Sedat Eroğlu, eğitim yıllarında birçok kişiyle çalıştığını ve çalışma arkadaşlarıyla uyum içerisinde olduklarını belirterek herkesten helallik istedi. Emekli öğretmen Sedat Eroğlu’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü plaketini Veli Karakuş takdim etti.

Kızılcahamam Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk, plaketini takdim ederken Sedat öğretmenden eğitimci öğretmen, örnek insan diye bahsetti. 39

Veda yemeğinde ailesi, yakın dostları ve mesai arkadaşları ile biraraya gelen Sedat Eroğlu, duygu dolu anlar yaşayıp gelen misafirlerine teşekkürlerini iletti. Eroğlu, gösterilen ilgiden müteessir olduğunu belirterek, hayatı boyunca bir öğretmene yakışır hayat sürdüğünü söyledi. Katılan konuklar da anılarını ve güzel dileklerini Sedat Eroğlu ile paylaşarak güzel bir emeklilik temennisinde bulundu.

Program yemeğin ardından sona erdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akyar ve Eğrekkaya Barajlarının isminin başına "Kızılcahamam" ibaresi getirildi
Akyar ve Eğrekkaya Barajlarının isminin başına "Kızılcahamam" ibaresi getirildi
Pursaklar’da 14 Şubat’ta 14 nikah
Pursaklar’da 14 Şubat’ta 14 nikah
Sincan’da tiyatro rüzgarı
Sincan’da tiyatro rüzgarı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim