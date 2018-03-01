Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürlüğü Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu emekli olmasının ardından sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu.

Perihan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Sedat Eroğlu için tertip edilen veda yemeğine Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Nizami Gülşen, Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk, Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkan, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı. Sedat öğretmen için düzenlenen yemekte zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Sedat Eroğlu, eğitim yıllarında birçok kişiyle çalıştığını ve çalışma arkadaşlarıyla uyum içerisinde olduklarını belirterek herkesten helallik istedi. Emekli öğretmen Sedat Eroğlu’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü plaketini Veli Karakuş takdim etti.

Kızılcahamam Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk, plaketini takdim ederken Sedat öğretmenden eğitimci öğretmen, örnek insan diye bahsetti. 39

Veda yemeğinde ailesi, yakın dostları ve mesai arkadaşları ile biraraya gelen Sedat Eroğlu, duygu dolu anlar yaşayıp gelen misafirlerine teşekkürlerini iletti. Eroğlu, gösterilen ilgiden müteessir olduğunu belirterek, hayatı boyunca bir öğretmene yakışır hayat sürdüğünü söyledi. Katılan konuklar da anılarını ve güzel dileklerini Sedat Eroğlu ile paylaşarak güzel bir emeklilik temennisinde bulundu.

Program yemeğin ardından sona erdi.