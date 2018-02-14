Pursaklar’da 14 Şubat’ta 14 nikah

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran 14 çiftin nikahı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kıyıldı.

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran 14 çiftin nikahı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kıyıldı. Günler öncesinden randevu alıp nikâh işlemlerini tamamlayan çiftler, ‘evet’ diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attı. Nikah töreninde genç çiftlerin bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. Aile cüzdanına 14 Şubat tarihini yazdıran çiftler, hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Pursaklar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de nikah kıydıran çiftlere kendi fotoğraflarının yer aldığı duvar saati hediye etti.