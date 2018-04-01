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Pazarcıklılar, Yenimahalle’de buluştu

Kahramanmaraş Pazarcıklılar, Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde “Pazarcıklı olmak” temalı geleneksel birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.İlk Adım Salonu’nda düzenlenen yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kahramanmaraş...

Pazarcıklılar, Yenimahalle’de buluştu

Kahramanmaraş Pazarcıklılar, Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde “Pazarcıklı olmak” temalı geleneksel birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.İlk Adım Salonu’nda düzenlenen yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kahramanmaraş...

01 Nisan 2018 Pazar 10:11
Pazarcıklılar, Yenimahalle’de buluştu

Kahramanmaraş Pazarcıklılar, Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde “Pazarcıklı olmak” temalı geleneksel birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

İlk Adım Salonu’nda düzenlenen yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Ankara Pazarcıklılar Derneği Başkanı Celal Ozanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Gece; Pazarcık’ın kültür, tarihi ve yöresel değerlerini anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da hemşehri derneklerinin öneminden bahsederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yaşar, “Bu ülkenin ne zorluklarla kurulduğunu, bu günlere nasıl gelindiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşlar eşit yurttaştır, ne demokratik laik cumhuriyeti yıktıracağız, ne de bu ülkeyi böldüreceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız. Ben Yenimahalle’de kimseyi ayırt etmedim, bana oy verene de vermeyene de hizmet ettim. Sizler de herkese kucak açın” dedi.
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