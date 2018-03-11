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Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler, Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik’e destek ve dua için sabah namazında buluştu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Yüksek Öğrenim Kredi...

Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler, Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik’e destek ve dua için sabah namazında buluştu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Yüksek Öğrenim Kredi...

11 Mart 2018 Pazar 14:47
Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler, Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik’e destek ve dua için sabah namazında buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde sabah namazı kıldı. Erbaş, sabah namazı öncesinde minbere çıkarak önce Fetih Suresi okudu. Okunan sure ve Kur’an-ı Kerim’in ardından Erbaş ve programa katılan öğrenciler, Türk ordusu ve milleti için dua etti.

Gençlerle birlikte namaz kılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz devam ettiği müddetçe vatanımız ilelebet payidar olacak, ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecektir. Bütün hainler kurmuş oldukları tuzaklara kendileri düşecektir" dedi.

Afrin şehitlerine minnet duygularını ifade etmek için yurtlarda da birçok program düzenlenirken, Ankara KYK gençleri Zeytindalı Harekatının ilk şehidi Musa Özalkan’ın ailesini ziyaret etti. KYK’lı gençler aynı zamanda Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan gazilere moral ziyaretinde bulunarak, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Yurt bahçelerine şehitlerin anısına fidan diken gençler, yurt mescitlerinde de bir araya gelip okudukları dualarla Türk Ordusuna destek oluyor.
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