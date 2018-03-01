Müsteşar Yardımcısı Birdal: "Bugün 296 noktaya dış uçuş yapılıyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, "Bugün 296 noktaya dış uçuş yapılıyor. İç hatlarla beraber yaklaşık 350 noktaya uçuş yapılıyor. Bu serbestleşme ve rekabet bilet ücretlerinin ucuzlamasını ve seyahat için havayolu tercihinde yolculara önemli bir seçeneğin sunulması sonucunu da getirdi" dedi.

Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği tarafından Ulusal Sivil Havacılık Güvenlik Paneli düzenlendi. Panelde konuşma yapan Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği Başkanı Şinasi Muratoğlu, "Başta Afrin’de olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terörist grupları ile mücadele eden ve bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Afrin Harekatı’na Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği olarak tam destek vermekteyiz" ifadesini kullandı.

Havacılık güvenliği ile ilgili ortak bilince katkıda bulunmak için paneli düzenlediklerini söyleyen Muratoğlu, "Havalimanları güvenlik memurları derneği ülkemizin sivil havalimanlarında görev yapan devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kadrolu koruma ve güvenlik personeli tarafından 3 Ağustos 2012’de kurulmuş sivil havacılık güvenliği alanında ilk ve tek sivil toplum örgütüdür. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Alex 17’de güvenliğe kanunsuz eylem girişimlerine karşı sivil havacılığı korumaya yönelik insan malzeme ve önlemlerin bir birleşimi olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda derneğimizin öncelikli amacı ülkemiz sivil havacılık güvenliğinin gelişimine ve özendirilmesine katkıda bulunarak sivil havacılık güvenliği bilincini ve hizmet kalitesini arttırmaktır. Derneğimizin diğer amaçları ise konu ile ilgili eğitim, araştırma, tanıtım faaliyetlerini yapmak ve kişilerle kurumlar arası birlik, beraberlik, dayanışma ruhunun oluşmasını sağlayarak üyelerimizin mesleki sosyal-kültürel alanlarda gelişimine destek vermektir" şeklinde konuştu.

Ülkedeki tüm havalimanı terminallerinde güvenlik hizmeti sağlandığını vurgulayan Muratoğlu şunları söyledi:

"Havalimanı sayısına bakıldığında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü son 15 yılda 26 havalimanından 54 havalimanına hizmet verir hale gelmiştir. Bu artışlar beraberinde güvenlik ihtiyacının artmasına da neden olmuştur. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bu ihtiyacı gidermek için hizmet satın alma yoluna gitmiştir. 2006’dan itibaren başlayan hizmet satın alma yoluyla alınan personel sayısı 2017’de 3 bin 294 kişi olmuştur. Amacımız ülkemizdeki havalimanlarında nasıl bir güvenliğin olması gerektiği, bu güvenliğin nasıl ve kimler tarafından sağlanmasının daha uygun olacağı, yaşanan sıkıntıların ve görev yapan personelin sosyo-ekonomik durumlarının nasıl düzelebileceği gibi konulara açıklık getirilebileceği olacaktır."

"İç hatlarla beraber yaklaşık 350 noktaya uçuş yapılıyor"

Türkiye’nin aslında dünyanın merkezi olduğunu söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal ise şunları kaydetti:

"Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle havayolu ağları yönünden Asya ile Avrupayı ve Afrika’yı kesiştiren orta bir noktada bulunuyor. Bu bakımdan Türkiye dünyanın merkezi diyoruz. Ülkemiz doğal güzellikleriyle de dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı turizm ülkesi konumundadır. Özellikle 2013’ten bu yana hükümetlerimizin Türkiye’nin stratejik konumu ekonomisinin büyüklüğü ve turizm imkanlarını da göz önüne alarak sivil havacılık alanında ilerlemeye büyük önem verdiğini belirtmek isterim. Bu kapsamda Türkiye sivil havacılık alanlarında da önemli atılımlar yapmış ve elde ettiği başarılar ile dünyaya örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. İç ve dış hatlarda hızlıca büyük adımlar atılarak serbestleşmeye gidilmiş, bu anlamda devlete ait olan THY şirketi üzerindeki tekelin kaldırılarak özel havayolu şirketlerimizin de bu anlamda sektöre girmesi sağlanmıştır.’’

Havayolu ile taşınan yolcu kargo hava trafiğinin 2003’ten bu yana 5 kat artığını, 2003 yılında 35 milyon civarında olan yolcu sayısının 2017 yılının sonuna gelindiğinde 193 milyonu aştığını dile getiren Birdal, "Bugün 296 noktaya dış uçuş yapılıyor. İç hatlarla beraber yaklaşık 350 noktaya uçuş yapılıyor. Bu serbestleşme ve rekabet bilet ücretlerinin ucuzlamasını ve seyahat için havayolu tercihinde yolculara önemli bir seçeneğin sunulması sonucunu da getirdi. Havacılık güvenliğinin önemini ifade edecek olursam havacılık güvenliği tedbirlerinin asıl amacı, yolcuların mürettebatın ,yer personelinin, havalimanı bina ve tesislerinin sivil havacılığa karşı yerde ve havada meydana gelebilecek her türlü yasa dışı eylemlere karşı korunmasıdır. Devlet hava meydanlarında toplam 5 bin civarında güvenlik görevlisi var. Yap, işlet, devret modeliyle işletilen havalimanlarında 7 bin civarında güvenlik görevlisi var. Toplamda 12-13 bin güvenlik personeli var. Bu aslında çok ciddi bir rakam ama valiliklerimizin, komisyonların değerlendirilmeleri neticesinde bu sayının iki katına bile çıkması gerekebilecek. Çünkü her yerde güvenlikçi sayımız eksik diye bir serzeniş var. Dolayısıyla bu sektörde çok ciddi bir istihdam boşluğu var gibi görünüyor ama bu önümüzdeki zaman diliminde doldurulacak. Daha sonra bu sayı çok daha artacak" ifadelerini kullandı.