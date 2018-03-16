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Mustafa Keleş yeniden Esnaf Odası Başkanlığına seçildi

Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına mevcut başkan Mustafa Keleş yeniden seçildi.Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda Genel Kurul toplantısında faaliyet raporları okunarak seçimlere...

Mustafa Keleş yeniden Esnaf Odası Başkanlığına seçildi

Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına mevcut başkan Mustafa Keleş yeniden seçildi.Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda Genel Kurul toplantısında faaliyet raporları okunarak seçimlere...

16 Mart 2018 Cuma 18:07
Mustafa Keleş yeniden Esnaf Odası Başkanlığına seçildi

Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına mevcut başkan Mustafa Keleş yeniden seçildi.

Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda Genel Kurul toplantısında faaliyet raporları okunarak seçimlere geçildi. Seçimlerde Mustafa Keleş tekrar Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi. Ankara’daki esnaf odalarının başkanlarının da katıldığı genel kurulda Kızılcahamam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Keleş, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ahilik kültürünü kendimize düstur edinerek esnafımızın yanında olduk, odalarımızın bu günlere gelmesindeki en büyük emek siz esnaflarımızın desteğidir. Yaptığımız faaliyet kapsamında ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerinde teröre karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla İlçemizde başlatılan Afrin Zeytin Dalı Operasyonu’na destek kampanyasına destek olan esnaflarımıza teşekkür eder olağan Genel Kurulun esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
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