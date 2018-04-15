Miniklerden büyüklere anlamlı ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Hayat Sende, Yaşlı-Çocuk El Ele Projesi” ile çocuklarla yaşlıları bir araya getiriyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, insan yaşamının bakıma, sevgiye ve ilgiye en çok ihtiyaç duyulan iki özel dönemi olan çocukluk ve yaşlılık konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Hayatın bir köşesinde yalnız kaldığını, hatta belki de unutulduğunu hisseden ve tek istekleri hatırlanmak olan yaşlılar, hatırlandıklarında ya da ziyaret edildiklerinde yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunuyor. İşte bu mutluluğu gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Aktepe Çocuk Kulübü de Keçiören Güçsüzler Yurdu’nu ziyaret etti. Çocuk Kulübü’nde 5-6 yaşlarındaki ana sınıfı öğrencileri, velileriyle birlikte bu anlamlı ziyaretin de başkahramanları oldu. Büyükleriyle birlikte keyifli bir gün geçiren minikler, aldıkları hediyelerle büyükleri sevindirdi. Yüzündeki her bir çizgide hayatın izlerini taşıyan yaşlılarla meraklı gözlerle yaşamı tanımaya çalışan miniklerin bu buluşması, hafızalarda sıcacık gülümsemeler bıraktı.

Proje kapsamında diğer çocuk kulüpleriyle de huzurevi ziyaretlerine devam etmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, genç ve yaşlı nesilleri sevginin ve tecrübenin paylaşıldığı sıcak bir ortamda buluşturarak, kuşaklar arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.