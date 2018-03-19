Minikler Çanakkale ruhunu yeniden yaşattılar

Başkent’te, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu öğrencileri tarafından program düzenlendi. Asker kıyafeti giyen öğrenciler, Çanakkale’de askerlerin hangi şartlarda savaştığını anlamak için tahin, üzüm hoşafı ve ekmek yediler.

Ankara’da, Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferini anma programı gerçekleştirildi. Askeri üniforma giyen öğrenciler, Çanakkale Savaşında askerlerin hangi şartlarda vatan mücadelesi verdiğini anlamak için tahin, üzüm hoşafı ve ekmek yediler.

"Bizim ecdadımız ve tarihimiz çok büyük"

Programla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Efe isimli öğrenci, Çanakkale Savaşında askerlerin tahin, üzüm hoşafı ve ekmek yiyerek savaştıklarını belirterek, "Gerçekten muazzam bir şey. Askerlerimiz canlarını ortaya koyuyorlar. Düşmanlar onlardan çok daha üstün. Bu enerjiyle onları yenmek gerçekten bilek gücü. Bizim ecdadımız, tarihimiz gerçekten çok büyük. Hakikaten duygulandım. Askerlerimizin giydiği kıyafetleri giymek bile onur verici’’ şeklinde konuştu.

"Vatanımızın her karış toprağını koruyarak minnet borcumuzu ödeyebiliriz"

En çok ilgisini çeken şeyin kendilerine bir parça ekmek ve yarım bardak hoşaf verilmesi oluğunu belirten Berke, ’’Bu bile çok etkiledi. Çünkü, o zamanlarda çok zor bir savaş vardı ve o savaşta bu kadar az yemekle nasıl savaştıklarına, Seyit Onbaşı’nın sadece bir parça ekmek ve yarım bardak hoşafla yüzlerce kilo mermiyi nasıl kaldırdığına hala inanamıyorum. Çok çalışarak ve vatanımızın her karış toprağını koruyarak minnet borcumuzu ödeyebiliriz’’ dedi.

"Asker kıyafeti giymekten gurur duydum"

Çanakkale’de askerlerin giydiği kıyafeti giymekten gurur duyduğunu söyleyen bir diğer öğrenci ise, ’’Askerlerimiz bu kıyafetleri giyerek savaştılar. Bende bu kıyafetleri giymekten gurur duydum. Orada bizden daha küçük çocuklar savaştı ve vatanı için canını verdi. Bu çok onur verici. Bende o dönemde yaşasaydım vatanım için savaşırdım, cepheye giderdim. Bugün olsa yine giderim’’ ifadelerini kullandı.