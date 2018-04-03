Metro kazasının ardından kurban kesildi

Öz Taşıma İş Sendikası, Ankara metrosunda hafta sonu yaşanan kazanın ardından Kur’an-ı Kerim okutarak kurban kestirdi. Sendikanın Genel Başkanı Mustafa Toluntay, "Çok şükür ki yaşanan kazada can kabı olmadı, sevindirici tarafı bu" dedi.

Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toluntay ve BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Alyüz, Ankara Metro İşletme ve Bakım Merkezi’nde kurban kesildikten sonra açıklamalarda bulundu. Toluntay, metroda aktarma olmadan tek hat çalışmalarıyla ilgili deneme yapılırken yaşanan kazada can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Toluntay, "Teknik ekiplerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın da takipleri sonucu metro hattı 41 saat sonra tekrar Ankara halkına hizmet vermeye devam etti. İstenmeyen bir olaydı. Rabbim kazadan beladan korusun. Bugün metro işletmemizde sendika üyelerimizle genel müdürümüzle ve bütün dostlarımızla bu tarz kazaların yaşanmaması için kurban keseceğiz. Çok şükür ki yaşanan kazada can kabı olmadı. Sevindirici tarafı bu. Maddi hasar meydana geldi sadece. Teknik ekibimiz gece gündüz üstün bir gayretle çalıştı, kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Alyüz, vatandaşları mağdur etmeden teknik arızaların giderildiğini söyleyerek bir daha bu tarz kazaların yaşanmaması temennisinde bulundu.