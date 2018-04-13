Laptoptan yılın otomobili çıktı

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezinde laptop satın alarak çekilişe katılan talihli, otomobil sahibi oldu.

Türkiye’nin en büyük ve ziyaretçi sayısı en yüksek alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi bir kişiyi otomobil sahibi yaptı. 29 Ekim-15 Şubat tarihleri arasında, toplamda 150 TL’lik alışveriş yapan herkes kampanyaya katılma şansına sahip oldu. 161 bin 152 kişi arasından noter ve milli piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekilişle sıra dışı tasarıma sahip yılın otomobilini kazanan şanslı isim laptop alarak çekilişe katılan Ali Kazan oldu.

Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Tahir Çelik talihliye anahtarını teslim etti.