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Kübalı kadınların mücadelesi Çankaya’da

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” kapsamında Kübalı kadınların mücadelesini konu alan “Şeker ve Tuz” belgeselini izleyicilerle buluşturdu.Jose Marti Küba Dostluk...

Kübalı kadınların mücadelesi Çankaya’da

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” kapsamında Kübalı kadınların mücadelesini konu alan “Şeker ve Tuz” belgeselini izleyicilerle buluşturdu.Jose Marti Küba Dostluk...

08 Mart 2018 Perşembe 13:30
Kübalı kadınların mücadelesi Çankaya’da

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” kapsamında Kübalı kadınların mücadelesini konu alan “Şeker ve Tuz” belgeselini izleyicilerle buluşturdu.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlik, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Salonu’nda gerçekleşti. Gösterimin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, kadının hayatına dokunan ve değiştiren hizmetler ürettiklerini ifade ederek, eşitlikçi çalışmaları nedeniyle Mor Bayrak alan ilk belediye olduklarını belirtti. Güner, etkinliği Kübalı kadınların hakları konusunda verdikleri mücadele deneyimlerini, Küba’da yaşanan kazanımlarda aldıkları rolü paylaşmak üzere düzenlediklerini ifade etti.

Küba devrimi sırasında tanışan dört kadın arkadaşın devrim süreci boyunca verdikleri mücadeleyi anlatan belgeselin ardından konuşan Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez de, Kübalı kadınların geldiği noktanın eşitliğe dayandığını belirtti. Fernandez, devrimden sonraki 59 yılda kadınları güçlendiren yasal dayanakların çok güçlü hale geldiğini vurguladı.

“Küba’dan alacağımız çok ders var”

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Kübalı kadınların toplumsal yaşamın her alanında var olduklarını ifade ederek, “Türkiye’de ise sadece Şubat ayında 47 kadın uğradığı şiddet nedeniyle yaşamını kaybetti. Toplumsal dayanışmayı güçlendirerek Küba’dan alacağımız çok ders olduğu açık” dedi.

Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in de yer aldığı etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarının anlatıldığı kısa film de gösterildi.
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