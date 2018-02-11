Kore’den Ankara’ya uzanan dostluk eli

Ankara ile Kore Cumhuriyeti’nin idari başkenti ilan edilen Sejong şehri, kardeş şehir oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sejong Belediye Başkanı Choon Hee Lee arasında “Dostluk ve İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada, Ankara’nın ilk kardeş şehrinin Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul olduğunu belirten Başkan Tuna, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk kardeş şehir anlaşmasını 1971 yılında Seul ile imzalamıştır. O tarihten itibaren iki başkent arasındaki dostane ilişkiler artarak devam etmiştir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkileri artırmayı amaçladıklarını vurgulayan ve Eylül ayında Dünya İdari Kentler Birliği’nin ilk genel kurulunun Ankara’da yapılacağını açıklayan Tuna, şunları kaydetti:

"Özellikle Kore Savaşı ile başlayan bu dostluk bugün çok güzel şekilde devam etmektedir. Her iki ülke iş adamları da yaptıkları yatırımlarla ülkelerimizin gelişmesine ve halkımızın refahının yükselmesine önemli derecede katkı sağlamaktadırlar. Sejong Özerk Şehri ise 2007 yılında Kore hükümetinin aldığı kararla idari başkent olarak ilan edilmiş ve tüm devlet kurumları Sejong’a taşınmaya başlamış ve şehir her yönüyle idari başkent olarak planlanmıştır. Sejong şehri çevre dostu alt yapısı, bilimin ve kültürün gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite kenti olarak kuşkusuz tüm dünyaya örnek bir idari başkenttir. Ankaramız da Eylül ayında önemli bir ev sahipliği yapacak. Dünya İdari Kentler Birliği’nin ilk genel kurulu Başkentimizde toplanacak."

Konuk Belediye Başkanından duygulandıran ifadeler

Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ve Başkan Tuna’nın misafirperverliğinden övgüyle bahseden Sejong Belediye Başkanı Choon Hee Lee, yaptığı duygulu konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye ve Kore birbirine kanla bağlı iki ülkedir. Bu sebepten bizim Kore Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a telefon açıp Türkiye ve Kore’nin kan kardeş olduğunu söyledi. Ben de Türkiye’yi her düşündüğümde hep geçmiş aklıma geliyor. Türkiye bizim için ayrıcalıklı bir ülkedir. İki ülke arasındaki tarihi ilişki, 2 bin yıldır devam ediyor. Yakın geçmişe baktığımızda ise Türkiye genç askerlerini Kore savaşına göndererek, bizim yanımızda yer aldı. Bunları unutmamız mümkün değildir. Hatta Sejong kentinin 2003 yılında şehir planı yapılırken bir ekibimiz Ankara’ya gelerek şehir planınız hakkında bilgi almıştır. Başkentiniz aslında bizim şehrimizin bugünkü planına büyük katkı sağlamıştır."

İmza törenin ardından Başkan Tuna, konuk Başkan Hee Lee ve beraberindeki heyetin onuruna yemek verdi.