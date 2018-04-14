Harun Antakyalı Resim Sergisi “İnovasyon” Galeri Güven’de

Güven Sağlık Grubu 45. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ünlü ressam Harun Antakyalı’nın resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

“İnovasyon” adlı sergi, Galeri Güven’de gerçekleştirilen açılış davetiyle sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Hülya Koloğlu’nun üstlendiği sergi 4 Mayıs 2018 tarihine kadar Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde ziyaret edilebilecek.

“Felsefesi olmayan ressam boyacıdır”

Dünyada emeğine sahip çıkan herkesin yenilenmek zorunda olduğunu belirten Harun Antakyalı "İnovasyon bu yenilenmenin dönüm noktası ve ivme kazanmasıdır. Felsefenin çıkış noktasında sanat vardır. Sanat sadece çizilmiş boyanmış bir resim, taşı ahşabı yontma ile heykel, bir iki melodi ve enstrüman ile müzik, bir duvar örme ile mimari, iki öykü bir iki şiir yazma ile edebiyat, sahnede bir öyküyü canlandırma ile tiyatro, eline kamera alıp bir iki çekim ile sinema değildir. Felsefesi olmayan ressam boyacı, müzisyen çalgıcıdır."

Sergide satılan eserlerin geliri, toplumun dezavantajlı kesimlerine eğitim ve sağlık alanında sürdürülebilir hizmetler vermek amacıyla çalışmalarını yürüten Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağışlanacak.