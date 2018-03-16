HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Dualarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız"

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kültür-Sanat Komitesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik için sabah namazı sonrası düzenlenen dua programına katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak dualarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kültür-Sanat Komitesi tarafından Hacı Bayram Camii’nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçikler ve güvenlik güçleri için Fetih Suresi okunan programa katıldı. Arslan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanında olmak amacıyla sabah namazında Hacı Bayram Camii’nde buluştuk. HAK-İŞ olarak devletimizin terörle mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Zeytin Dalı Operasyonu’nun başarıyla sonuçlanmasını, bölgede yeniden huzur ve güven ortamının egemen olmasını temenni ediyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu’na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yardımcısı olsun. Milletimizin duaları, operasyona katılan evlatlarımızla ve terörizmle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizle beraberdir” dedi.

Programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi yöneticileri ve üyeleri katıldı.