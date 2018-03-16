Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117327
ALTIN
165.905
DOLAR
3.9114
STERLİN
5.4496
EURO
4.8159

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Dualarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız"

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kültür-Sanat Komitesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik için sabah namazı sonrası düzenlenen dua programına katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ...

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Dualarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız"

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kültür-Sanat Komitesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik için sabah namazı sonrası düzenlenen dua programına katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ...

16 Mart 2018 Cuma 14:10
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Dualarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız"

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kültür-Sanat Komitesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik için sabah namazı sonrası düzenlenen dua programına katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak dualarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kültür-Sanat Komitesi tarafından Hacı Bayram Camii’nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçikler ve güvenlik güçleri için Fetih Suresi okunan programa katıldı. Arslan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanında olmak amacıyla sabah namazında Hacı Bayram Camii’nde buluştuk. HAK-İŞ olarak devletimizin terörle mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Zeytin Dalı Operasyonu’nun başarıyla sonuçlanmasını, bölgede yeniden huzur ve güven ortamının egemen olmasını temenni ediyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu’na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yardımcısı olsun. Milletimizin duaları, operasyona katılan evlatlarımızla ve terörizmle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizle beraberdir” dedi.

Programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı
Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı
Atlı Polis Birliği, Kızılay Meydanı’nda devriye atıyor
Atlı Polis Birliği, Kızılay Meydanı’nda devriye atıyor
Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek
Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim