Gazi’de "İş Arama Becerileri" semineri

Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş-Kur ortaklığıyla ‘İş Arama Becerileri’ konulu seminer düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kadri Gökhan Yılmaz, üniversitede öğrenciyken kariyer planlaması yapmanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, gelecek planlamasının erken yapılması konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Seminere konuşmacı olarak katılan İş-Kur İş ve Meslek Danışmanları Ömer Kerpiç ile Didem Sevim Mengü, özgeçmiş oluştururken ve iş görüşmesi sırasında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Kerpiç ve Mengü, öğrencilere şimdiden İş-Kur’a kayıt yaptırmaları önerisinde bulundu.