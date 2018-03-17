Çocuklar tiyatro ile buluştu

Yenimahalle Belediyesi, “Hansel ve Gretel” adlı müzikli çocuk oyunu ile Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda miniklere keyifli dakikalar yaşattı.

Yönetmenliğini Ali Okyar’ın üstlendiği Grimm Kardeşler’in dünyaca ünlü masalı ’Hansel ile Gretel’ oyununda, Mahir Berkant Varol, Sertel Cem Çırdaklı, Özgür Akıncıoğlu gibi usta oyuncular rol aldı. Yenimahalle Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen oyunun ilk gününde ilçedeki ilköğretim okullarından 480 çocuk salonu doldurdu. 45 dakika süren oyunu dikkatle izleyen çocuklar hem eğlendi hem de oyundan önemli dersler çıkardı.

Kültür etkinlikleri devam edecek

Kültür ve sanata verdiği önemle bilinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalleli miniklerin heyecanına ortak oldu. Tiyatro sezonu boyunca Yenimahallelileri eğlenirken öğrenmelerine imkan sağlayan etkinliklere devam edileceği mesajını veren Başkan Yaşar, "Yenimahalle halkının kültüre ve sanata karışması için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri Yenimahalle halkını kültür ve sanat aktiviteleriyle buluşturduk ve buna devam edeceğiz. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hansel ile Gretel çocuk oyunu Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda 25 Mart Pazar günü saat 13.00, 27 Mart Salı günü saat 10.00’da ve 29 Mart Perşembe günü 14.00’de perdelenmeye devam edecek.