Dr. Fulya Tezel, ciltte oluşan kırışıklıklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “Günümüzde pek çok insanın kullandığı uygulamalardan bazıları cilt kırışıklarında cilt kusurlarını örterek, daha berrak bir tene sahip olmanızda yardımcı oluyor. Bu uygulama genel olarak mimiklerin neden olduğu kırışıklıkların engellenmesinde kullanılmaktadır. Yüz mimiklerinin sürekli ve aynı türde yapılması sonucunda, dinamik çizgiler kalıcılaşarak cilt kırışıklılarına neden olur” dedi.

Kırışıklıkların dudak ve göz çevresi, kaş arası, alın gibi mimikler ile sıklıkla hareketlenen yerlerde yoğunlaştığını ifade eden Dr. Tezel, “Kırışıklık tedavilerinde yönteminde, geliştirilen teknoloji ile bir sıvı sayesinde, kırışıklığın olduğu yerde ciltteki sinir uçlarının gevşemesi sağlanır. Böylelikle kırışıklığa neden olan asetilkolin maddesinin salgılanmasının önüne de geçilmiş olur. İçerisindeki bileşenleri sayesinde yüzünde dinamik çizgileri olan her yaştan insana uygulanabilen madde, uygulama sonrası 48-72 saat içerisinde etkisini göstermeye başlayarak kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Diğer estetik uygulamalara nazaran daha acısız ve kolay olan tedavi uygulamadan birkaç gün sonra etkisini göstermeye başlayacak ve 10. günde tamamen oturacaktır. Bu uygulama ile 6 aya kadar süren bir kalıcı tedavi sağlanır. Acısız ve anesteziye gerek duyulmadan gerçekleştirilen bu uygulama, 30 dakikada etkili bir anestezi kremi sürülerek uygulanır” diye konuştu.

“Uygulama sonrası dikkat”

Cilt kırışıklık tedavilerinin uygulaması için bir ameliyathane ortamına ihtiyaç duyulmadığını kaydeden Dr. Tezel, “Bu nedenle, uygulama sonrasında herhangi bir istirahat ya da klinik kontrolde kalma ihtiyacı yoktur. Ancak, uygulamanın ardından 1 gün süreyle alkol tüketilmemesi, alkol içeren temizleyiciler ile cilt temizlenmemesi, çok sıcak ya da çok soğuk suyla yüz yıkanmaması, duş alınmaması önerilir. Uygulama sonrasında günlük yaşantınıza hemen dönebilirsiniz. Verilen toksinin dağılımını değiştirmemek için 6-8 saat süreyle o bölgelere dokunulmamalı, masaj yapılmamalıdır. Yine bu süre içerisinde yatılmamalı ve dik pozisyonda kalınmalıdır. Uygulama sonrasında enjeksiyon sebebiyle oluşan küçük kabarıklıklar ve kırmızı noktalar birkaç saat içinde kendiliğinden tamamen geçecektir. Uygulama sonrasında günlük yaşantınıza hemen dönebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.