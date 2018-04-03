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Çankaya’nın yeni encümen üyeleri seçildi

Çankaya Belediye Meclisi 4. yılında görev alacak encümen üyelerini belirledi.Çankaya Belediye Meclisi 4. yılında görev alacak yeni encümen üyelerini belirledi. Çankaya Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde Atakan...

Çankaya’nın yeni encümen üyeleri seçildi

Çankaya Belediye Meclisi 4. yılında görev alacak encümen üyelerini belirledi.Çankaya Belediye Meclisi 4. yılında görev alacak yeni encümen üyelerini belirledi. Çankaya Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde Atakan...

03 Nisan 2018 Salı 11:59
Çankaya’nın yeni encümen üyeleri seçildi

Çankaya Belediye Meclisi 4. yılında görev alacak encümen üyelerini belirledi.

Çankaya Belediye Meclisi 4. yılında görev alacak yeni encümen üyelerini belirledi. Çankaya Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde Atakan Akyıldırım, Mehmet Cumhur Buğa ve Nadir Kırıkkayalı yeni encümen üyeleri olarak seçildi. Çankaya Belediye Meclisinin 5’inci dönem 267’nci birleşiminde Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in başkanlığında toplanan Meclis üyeleri kapalı oylama usulü ile gerçekleştirilen seçimde yeni encümen üyelerini seçti.

Meclis üyelerinden 36’sının oy kullandığı encümen üyeliği seçiminde 5 boş oy ve 1 geçersiz oya karşılık 30 oyla Atakan Akyıldırım, Mehmet Cumhur Buğa ve Nadir Kırıkkayalı bir yıl boyunca encümen üyeliği görevine geldi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekilliğine yeniden seçilen Bülent Ateşoğulları ile yeni encümen üyelerini kutladı.
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