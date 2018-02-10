Çankaya’da Sevdiğimiz Türküler’den konser

Çankaya Belediyesi, vatandaşları “Sevdiğimiz Türküler” grubu ile buluşturdu. Yılmaz Güney Sahnesi’nde ücretsiz olarak düzenlenen konserde salon türküseverlerle doldu taştı.

Çankaya Belediyesi, Çankayalıları ve Ankara’nın farklı bölgelerinden gelen vatandaşları türkü şöleninde ağırladı. Yılmaz Güney Sahnesi’ni dolduran türküseverler, eğlenceli ve keyifli bir gece yaşadı. Ankara Devlet Konservatuarı’nda klasik müzik eğitimi almış müzisyenlerin 2015 yılında bir araya gelmesi ile oluşan “Sevdiğimiz Türküler”in konserine vatandaşlar da eşlik etti. Yaptıkları müziği “Sanat ayağını kendi toprağına basan, evrensel yöntemlerle dünyaya ulaşan bir yol seçmelidir” ve “Sevdiğimiz türküleri kendi bildiğimiz biçimde söyleyerek yola çıktık” diye tanımlayan grup, farklı tarzıyla beğeni topladı. Vokal ve flütte Boğaçhan Sözmen, klarnette Ekrem Öztan, viyolonselde Bekir Dinçer, piyanoda Evren Kalaycıoğlu, vurmalı çalgılarda ise Ali Can Öztan’ın yer aldığı “Sevdiğimiz Türküler”, zengin repertuvarları ile göz doldurdu. Grubun seslendirdiği “Yalan Dünya”, “Altın Hızma Mülayim” gibi türkülere eşlik eden vatandaşlar, yaklaşık iki saat boyunca türkü keyfi yaşadı.