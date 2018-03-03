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Çankaya’da 8 Mart haftasında tiyatro ve konserler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatan Çankaya Belediyesi, Suzan Kardeş konserinden, “Can Kırıkları” tiyatro oyununa kadar pek çok etkinliği ücretsiz olarak kadınlarla buluşturuyor.Toplumsal...

Çankaya’da 8 Mart haftasında tiyatro ve konserler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatan Çankaya Belediyesi, Suzan Kardeş konserinden, “Can Kırıkları” tiyatro oyununa kadar pek çok etkinliği ücretsiz olarak kadınlarla buluşturuyor.Toplumsal...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:06
Çankaya’da 8 Mart haftasında tiyatro ve konserler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatan Çankaya Belediyesi, Suzan Kardeş konserinden, “Can Kırıkları” tiyatro oyununa kadar pek çok etkinliği ücretsiz olarak kadınlarla buluşturuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında bir dizi tiyatro oyunu ve konseri kadınlarla buluşturuyor. “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra izleyicilerle buluşacak oyun ve konserler de ücretsiz olacak.

Tamamı Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 19.30’da başlayacak etkinliklerin ilki 5 Mart’ta “Aşk Ölsün” isimli tiyatro oyunu olacak. Murat İpek’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği ve Günay Karacaoğlu’nun oynadığı oyunla, bir kadının, sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik hayat hikayesi izlenecek.

Etkinlikler kapsamında, 6 Mart’ta Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş’in vereceği konserin ardından 7 Mart’ta, Haldun Dormen’in sahnelediği, oyuncuları arasında Aydan Şener’in yer aldığı iki perdelik komedi “Sevgilime Göz Kulak Ol” izleyicisiyle buluşacak. 8 Mart’ta Şirin Aktemur’un yazdığı, Murat Atak’ın yönettiği “Can Kırıkları” ile beş kadın oyuncunun kendi hayat hikayelerinden yola çıkarak kurguladığı oyun sahnelenecek.

Haftanın son etkinliği ise 9 Mart’ta halk müziği sanatçısı Yasemin Göksu’nun vereceği konser olacak.

“Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinliklerinin yanı sıra tiyatro ve konserlere ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinde yer alıyor.
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