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Çankaya Belediyesi ile KA.DER arasında protokol imzalandı

Çankaya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile kurumsal işbirliği protokolü imzaladı.Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda her zaman ilklere öncü olan Çankaya Belediyesi, Dünya Kadınlar...

Çankaya Belediyesi ile KA.DER arasında protokol imzalandı

Çankaya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile kurumsal işbirliği protokolü imzaladı.Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda her zaman ilklere öncü olan Çankaya Belediyesi, Dünya Kadınlar...

08 Mart 2018 Perşembe 13:32
Çankaya Belediyesi ile KA.DER arasında protokol imzalandı

Çankaya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile kurumsal işbirliği protokolü imzaladı.

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda her zaman ilklere öncü olan Çankaya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde KA.DER ile Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kurumsal İşbirliği Protokolü’ne imza attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu arasında imzalanan protokolün imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve Yasemin Asil de katıldı.

Kadına yönelik pozitif ayrımcılık konusunda hassas olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yerel yönetimler düzeyinde Mor Bayrak sahibi olan ilk belediye biziz. Kadınların iş hayatında var olabilmesi için istihdamda kolaylıklar sağlıyoruz. Biz bu protokolü çok önemsiyoruz. Çünkü kadınlar hayatta ne kadar var olursa ve güçlü bulunursa toplum da o kadar sağlam olur” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ardından protokole imza atan ikinci belediyenin Çankaya olduğunu vurgulayan KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ise, 1934 yılından bu yana kadın temsilinin sorun teşkil ettiğini ifade etti. Bu protokolün diğer belediyelere de örnek teşkil etmesi temennisinde bulunan Karaoğlu, “Çankaya Belediyesinin takdire değer gördüğümüz bu hamlesi inşallah diğer belediyeleri de harekete geçirir. Bu protokol sayesinde Türk kadınını hak ettiği yere taşırız” dedi.
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