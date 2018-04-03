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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen otizmli çocukları ağırladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli öğrencileri makamında ağırladı.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, İlgi Otizm, Otizm Vakfı ve Beyaz Koza...

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen otizmli çocukları ağırladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli öğrencileri makamında ağırladı.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, İlgi Otizm, Otizm Vakfı ve Beyaz Koza...

03 Nisan 2018 Salı 11:54
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen otizmli çocukları ağırladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli öğrencileri makamında ağırladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, İlgi Otizm, Otizm Vakfı ve Beyaz Koza Özel Eğitim Okulu’na devam eden otizmli öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Taşdelen, tüm engelli bireyler için şu ana kadar yaptıklarından daha fazlasını yapmak için çalıştıklarını vurguladı. Yerel yönetimlerin ilgili okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olması gerektiğini ifade eden Taşdelen, talep ve ihtiyaçların birlikte oluşturulacak projelerle karşılanabileceğini belirtti. Taşdelen, engelli bireylerin yanı sıra ailelerinin de güçlendirilmesi, kendilerine zaman ayırmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, tüm bunların bir merkez çatısı altında sağlanabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin eğitmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özudoğru, Grup Başkanvekili Bülent Ateşoğulları, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da yer aldı.

Otizmli çocuklar yararına sergi

Öte yandan, Galeri Çankaya, Sanatçı Kadınlar ve İlgi Otizm Derneği’nin ’Şimdi Sanatla, Şimdi Otizmle’ başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 9 Nisan’a kadar görülebilecek sergiyle otizmli çocukların eğitim ve rehabilitasyonuna katkı sağlamak amaçlanıyor. Sergide, Kum Sanat Atölyesi Çocuk Grubu’nun otizmli yaşıtları yararına hazırladığı çantalar ve Çidem Ayözer Ergüvenç’in İlgi Otizm yararına yayınladığı kitapları da yer alıyor.
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