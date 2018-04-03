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Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin 48. Yıl Büyük Sergisi ÇŞM’de açıldı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin (BRHD) 48. Yıl Büyük Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların çok yoğun ilgi gösterdiği sergi, 15 Nisan’a kadar açık kalacak.Çankaya...

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin 48. Yıl Büyük Sergisi ÇŞM’de açıldı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin (BRHD) 48. Yıl Büyük Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların çok yoğun ilgi gösterdiği sergi, 15 Nisan’a kadar açık kalacak.Çankaya...

03 Nisan 2018 Salı 12:02
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin 48. Yıl Büyük Sergisi ÇŞM’de açıldı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin (BRHD) 48. Yıl Büyük Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların çok yoğun ilgi gösterdiği sergi, 15 Nisan’a kadar açık kalacak.

Çankaya Belediyesi sanata ve sanatçıya desteğini sürdürüyor. BRHD’nin 48. yıl büyük sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Açılışa, sanatçılar ve sanatseverlerin yanı sıra Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı. Açılış konuşmasını BRHD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırım yaptı. Yıldırım, “Değerli sanatçılarımızın eserlerini sanatseverlerle buluşturmak her zaman en büyük dileğimizdir. Sanatçıların eserlerini halkla buluşturmaları için salonlara ihtiyaç vardır. Bu anlamda yıllardır desteğini bizden esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ederim” dedi.

“BRHD’nin yanındayız”

Sergiye, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına katılan Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Çankaya Belediyesinin her zaman BRHD’nin yanında olduğunu belirterek, “Onların heyecanlarını birlikte yaşamak bize mutluluk veriyor. Sanatın ve sanatçının yanında olmak Çankaya Belediyesinin varoluş amaçlarından birisi. Bundan sonra da böyle güzel etkinliklerde hep beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Yaklaşık 160 sanatçı ve 500 eserin bulunduğu serginin açılışına yoğun ilgi vardı. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin tüm salonlarını kapsayan sergiye yüzlerce Ankaralı sanatsever katıldı.

Ülke sanatına büyük katkı sağlayan, çağdaş, evrensel sanat anlayışını günümüze ve geleceğe taşıma görevini 48 yıldır sürdüren BRHD 48. Yıl Büyük Sergisi 15 Nisan’a kadar açık kalacak.

Konuşmaların ardından BRHD’ye desteklerinden dolayı Güler Velidedeoğlu’na teşekkür plaketi verildi.
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