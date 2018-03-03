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Başkent yeni camileriyle göz kamaştırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alt yapıdan üst yapıya, kültür ve sanattan ulaşıma kadar pek çok alanda sosyal belediyecilik anlayışı ile verdiği hizmetlerin yanı sıra, Başkentlilerin dini vecibelerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları...

Başkent yeni camileriyle göz kamaştırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alt yapıdan üst yapıya, kültür ve sanattan ulaşıma kadar pek çok alanda sosyal belediyecilik anlayışı ile verdiği hizmetlerin yanı sıra, Başkentlilerin dini vecibelerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:17
Başkent yeni camileriyle göz kamaştırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alt yapıdan üst yapıya, kültür ve sanattan ulaşıma kadar pek çok alanda sosyal belediyecilik anlayışı ile verdiği hizmetlerin yanı sıra, Başkentlilerin dini vecibelerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları camilerin yapımı konusunda da her türlü desteği sağlıyor.

Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine bölgede cami inşaatına başlayan Büyükşehir Belediyesi, yeşiller içerisindeki görkemli caminin yapımını tamamlayarak, ibadete açtı.

Resmi açılışı yapılacak

Bir asma kat, iki bodrum kat ve bir zemin kat olmak üzere toplam bin 800 metrekare inşaat alanına sahip camiye ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Sivas Caddesi üzerinde yer alan toplam 645 kişilik namazgah alanı, bay, bayan abdesthane, 8 adet (20 kişilik) sınıf, personel odaları, depolar, mutfak, yapısal peyzaj alanı, pergola ve şadırvanın yer aldığı görkemli camimizin yapımını tamamladık, vatandaşlarımızın ibadetine açtık. Resmi açılışı ise en kısa sürede yapacağız” dedi.

Özel işlemeli kubbe ve teknolojik sınıflar

Caminin mihrap ve minberinin blok mermer üzerine ahşap kakma, kapıların ise künde kari tekniğine uygun olarak üretildiğini kaydeden yetkililer, “Cami halısı yüzde 100 yün olarak imal edildi. Kubbede ise hat ve tezyinat uygulamaları yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Yapı cephesinde mekanik montaj traverten kaplama ile birlikte alüminyum kompozit kullanıldığını, konumu itibariyle çevresindeki park alanıyla uyumlu klasik cami mimarisinde ve tepenin en üst kısmına konumlandırıldığını ifade eden yetkililer, Pamuklar Boğaziçi Camii’nin bu sayede yeşiller içerisinde, özel ışıklandırmasıyla bölgeye ihtişam kazandırdığını kaydederek, “Cami iklimlendirilmesinde ise VRF sistemi kullandık. Sınıflarda da eğitimin görsel seviyede desteklenmesi amacıyla projeksiyon sistemi yer alıyor” bilgisini verdi.
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