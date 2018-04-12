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Başkan Yaşar’dan ATO’ya geçmiş olsun ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 14 Nisan’da seçime gidecek olan Ankara Ticaret Odası’na (ATO) gelen bir grup tarafından baskın yapılması ve Başkanvekili Mustafa Deryal’e saldırılması üzerine ATO’ya geçmiş olsun ziyaretinde...

Başkan Yaşar’dan ATO’ya geçmiş olsun ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 14 Nisan’da seçime gidecek olan Ankara Ticaret Odası’na (ATO) gelen bir grup tarafından baskın yapılması ve Başkanvekili Mustafa Deryal’e saldırılması üzerine ATO’ya geçmiş olsun ziyaretinde...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:17
Başkan Yaşar’dan ATO’ya geçmiş olsun ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 14 Nisan’da seçime gidecek olan Ankara Ticaret Odası’na (ATO) gelen bir grup tarafından baskın yapılması ve Başkanvekili Mustafa Deryal’e saldırılması üzerine ATO’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkanvekili Mustafa Deryal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yaşar, Deryal’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı esefle kınadığını belirtti.

"Kaba kuvvetle hiçbir şey çözülmez"

Yaşar, "Olmaması gereken olaylar yaşandı, gerçekten çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Kavgayla gürültüyle bir yere varılamaz. Kaba kuvvetle hiçbir şey çözülmez. Böyle çirkin saldırıların bir daha gerçekleşmemesini ve huzur içinde demokratik bir seçim yapmanızı yürekten temenni ediyorum" dedi.

"Tüccarın sorunlarına nasıl merhem oluruz diye çalışıyoruz"

Durumunun iyi olduğunu ve burnundan yaralandığını söyleyen Deryal de, Yaşar’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Ankara Ticaret Odası’nda hiç olmaması gereken bir olayın yaşandığını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Biz buraya girerken siyasi kimliklerimizi dışarıda bırakıyoruz. Biz tüccarın sorunlarına nasıl merhem oluruz diye çalışıyoruz. Böyle bir saldırı kabul edilemez" diye konuştu.
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