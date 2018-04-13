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Başkan Yaşar, Demetevler sakinleriyle sohbet etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler sakinleriyle bir araya geldi.CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığını buluşmada Yaşar, mahalle sakinlerine...

Başkan Yaşar, Demetevler sakinleriyle sohbet etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler sakinleriyle bir araya geldi.CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığını buluşmada Yaşar, mahalle sakinlerine...

13 Nisan 2018 Cuma 12:16
Başkan Yaşar, Demetevler sakinleriyle sohbet etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler sakinleriyle bir araya geldi.

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığını buluşmada Yaşar, mahalle sakinlerine Yenimahalle’de hayata geçirilen proje ve hizmetleri anlattı. "Kaynaklar doğru kullanıldığında nelerin başarılabileceğini Yenimahalle’de 9 senede gösterdik" diyen Başkan Yaşar, "Halk için, halkla el ele çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Türkiye’de kimseye tek kuruş borcu olmayan ender belediyelerden biriyiz. Alt yapımız çok kuvvetli. Göreve geldiğimde bir cenaze aracımız vardı, şimdi filomuz var, uçakla cenaze hizmetimiz var. 1 anaokulumuz vardı bugün 12 anaokulumuz var. 7 tane düğün salonumuz var. 36 mahallemize sağlık ocağı yaptık. Kaldırımsız sokağı olmayan tek ilçe Yenimahalle’dir. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ile salonlarıyla kültür ve sanata ev sahipliği yapan ilçedir Yenimahalle. Yemyeşil bir ilçedir Yenimahalle, 216 parkımız var. Yakında ilçeye ivme kazandıracak Karşıyaka pazar yeri ve sosyal tesisini de kazandıracağız" ifadelerini kaydetti.

Fethi Yaşar’ın örnek bir belediye başkanı olduğunu dile getiren CHP Ankara İle Başkanı Adnan Keskin ise, "Türkiye’de Belediye Başkanları hep ismi ve soyadı ile anılır. Ama Fethi Yaşar, ’Fethi Abi’ olarak anılıyor. Bizim Anadolu’da herkese abi denmez, abi kelimesi anlamlıdır. Ben il başkanıyım ben de Fethi Yaşar’a Fethi Abi diyorum. Bu büyük başarıdır. Kendisi herkese örnek oluyor, çok çalışıyor" dedi.
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