Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Başkan Taşdelen’in ’’Başkanla Yüz Yüze’’ toplantıları devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği ’’Başkanla Yüz Yüze’’ mahalle toplantıları kapsamında bu defa Bahçelievler bölgesi sakinleriyle bir araya geldi.Anıttepe, Maltepe,...

Başkan Taşdelen’in ’’Başkanla Yüz Yüze’’ toplantıları devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği ’’Başkanla Yüz Yüze’’ mahalle toplantıları kapsamında bu defa Bahçelievler bölgesi sakinleriyle bir araya geldi.Anıttepe, Maltepe,...

15 Nisan 2018 Pazar 11:08
Başkan Taşdelen’in ’’Başkanla Yüz Yüze’’ toplantıları devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği ’’Başkanla Yüz Yüze’’ mahalle toplantıları kapsamında bu defa Bahçelievler bölgesi sakinleriyle bir araya geldi.

Anıttepe, Maltepe, Yücetepe, Bahçelievler, Emek bölgelerinde yaşayan vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Taşdelen, ’’Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, Kuvay-i Milliye’den geliyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne diyor, ’Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak.’ Çalışınca çok şey başaracağımızı bilmemiz lazım’’ ifadelerini kullandı.

Taşdelen, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, ’’Kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, sosyal tesisler, yüzme havuzları, pazar yerleri olmak üzere ilçemize birçok tesis ve eser kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. En güzel arsalarımızı ranta değil halka açarak vatandaşlarımızın faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu sene bitmeden de 24 eserin açılışını yapıp, halkın hizmetine sunacağız. Hizmetlerden daha az pay alan yoksul vatandaşlarımıza giderek, onlara dokunacak projeler yapmaya çalıştım. Halk Kart, kültür gezileri, yazlık sinema, iftar çadırları bunlara örnek’’ şeklinde konuştu.

İnsan odaklı ve kamu yararını gözeten bir belediyeciliği inşa etmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Taşdelen, toplantıda vatandaşlara söz vererek, Çankaya Evleri’ne büyük önem verdiklerini ve Bahçelievler’e çok güzel ve büyük bir Çankaya Evi yapılacağını açıkladı. Taşdelen, daha sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi. Toplantıda ayrıca 38 özel sağlık kuruluşunda yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart dağıtımı yapıldı.

Taşdelen’in Ayrancı bölgesini kapsayacak bir sonraki vatandaş buluşması, 19 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklerden büyüklere anlamlı ziyaret
Miniklerden büyüklere anlamlı ziyaret
Harun Antakyalı Resim Sergisi “İnovasyon” Galeri Güven’de
Harun Antakyalı Resim Sergisi “İnovasyon” Galeri Güven’de
Yenimahalle’den “Okumak Yaşamaktır” projesine tam destek
Yenimahalle’den “Okumak Yaşamaktır” projesine tam destek

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim