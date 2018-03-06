Başkan Ercan sanayicilerle el ele

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf gezilerine devam ediyor. Her fırsatta esnafın sesine kulak veren Başkan Ercan bu defa Sincan Sanayi esnafıyla bir araya geldi. Sanayi esnafının yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ercan "Toprak için su ne ise ekonomi ve gelişmişlik için de sanayi odur" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Başkan Ercan her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşın ne dediğini özenle takip eden Başkan Ercan gerek halk günleri gerekse esnaf gezileriyle talep ve önerileri yerinde dinliyor.

Başkan Ercan’ın bu seferki durağı Sincan sanayi sitesi oldu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ercan merak edilen soruları da yanıtladı.

Sanayi esnafının ekonominin bel kemiği olduğunu ifade eden Başkan Ercan "Sanayi bir toplumun gelişmesinde ilerlemesinde en önemli kıstastır. Toprak için su ne ise ekonomi ve gelişmişlik için de sanayi odur. Bu yüzden sizlerin talepleri bizler için değerlidir. İmkanlarımız ölçüsünde sizlerle bir araya gelmeye ve sorunları el ele çözmeye gayret ediyoruz. İlçemizin ve esnafımızın gelişmesi, büyümesi için birlik ve beraberlik çok önemli. Bu anlamda bizler her zaman esnafımızın yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz" dedi.