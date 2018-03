Başkan Duruay’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Duruay mesajında, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri, merhametleriyle ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Bizler bu anlayış ve kültür dairesi içerisinde yetişmiş milletiz. Kadına her zaman hak ettiği değeri veren bir milletin evlatlarıyız. Günümüzde de iş dünyasından siyasete ve ekonomiye kadar hayatın her alanında başarılı çalışmalara imza atan kadınlar, ülkemize umut ve güven vermektedir. Ne yazık ki bizim değerler dünyamızdan nasibini almamış kişiler tarafından ’kadına şiddet’ uyguladıklarını yazılı ve görsel medyadan takip ediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddeti ve kötü muameleyi kınıyoruz” dedi.

Gölbaşı Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarına da dikkat çeken Duruay, “Belediyemiz olarak kadınlarımızın sosyalleşmesi ve hoş vakit geçirebilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılı içerisinde hizmete açacağımız Eymir Aile Yaşam Merkezi ve Mevlana Spor Merkezi ile de kadınlara yönelik yaptığımız alanlarla Gölbaşı’nda bu konuda önemli bir açığı dolduruyoruz” dedi.