Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Başkan Duruay’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Duruay mesajında, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri,...

Başkan Duruay’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Duruay mesajında, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri,...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:16
Başkan Duruay’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Duruay mesajında, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri, merhametleriyle ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Bizler bu anlayış ve kültür dairesi içerisinde yetişmiş milletiz. Kadına her zaman hak ettiği değeri veren bir milletin evlatlarıyız. Günümüzde de iş dünyasından siyasete ve ekonomiye kadar hayatın her alanında başarılı çalışmalara imza atan kadınlar, ülkemize umut ve güven vermektedir. Ne yazık ki bizim değerler dünyamızdan nasibini almamış kişiler tarafından ’kadına şiddet’ uyguladıklarını yazılı ve görsel medyadan takip ediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddeti ve kötü muameleyi kınıyoruz” dedi.

Gölbaşı Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarına da dikkat çeken Duruay, “Belediyemiz olarak kadınlarımızın sosyalleşmesi ve hoş vakit geçirebilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılı içerisinde hizmete açacağımız Eymir Aile Yaşam Merkezi ve Mevlana Spor Merkezi ile de kadınlara yönelik yaptığımız alanlarla Gölbaşı’nda bu konuda önemli bir açığı dolduruyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Ercan sanayicilerle el ele
Başkan Ercan sanayicilerle el ele
Çankaya’da 8 Mart haftasında tiyatro ve konserler
Çankaya’da 8 Mart haftasında tiyatro ve konserler
Başkent yeni camileriyle göz kamaştırıyor
Başkent yeni camileriyle göz kamaştırıyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim