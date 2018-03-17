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Başkan Duruay YEKAD’lı kadınlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Yek Adımlı (YEKAD) kadınlarla buluştu.Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Hibe Programı kapsamında YEKAD Genel Merkezi tarafından hazırlanan...

Başkan Duruay YEKAD’lı kadınlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Yek Adımlı (YEKAD) kadınlarla buluştu.Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Hibe Programı kapsamında YEKAD Genel Merkezi tarafından hazırlanan...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:26
Başkan Duruay YEKAD’lı kadınlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Yek Adımlı (YEKAD) kadınlarla buluştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Hibe Programı kapsamında YEKAD Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan “Başkent’in Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları” programına katıldı. Toplantıya Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın yanı sıra, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, YEKAD Genel Başkanı Nazan Aytop, AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Hayrunnisa Işık Aydoğan, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Gölbaşı Belediyesinin ortağı olduğu “Başkent’in Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları” projesinin amacının kadın ve aile konusunda faaliyet gösteren STK’lar ile kalıcı diyalog ve iş birliği zemini hazırlamak, kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için seminerler organize etmek olduğu ifade edildi.

"Kadınlar sosyal ve siyasal hayatta daha etkin olmalı"

Programda YEKAD’lı kadınlara seslenen Duruay, kadınların sosyal ve siyasal hayatta önemine dikkat çekti. Duruay, "Öncelikle burada ‘Başkentin Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları’ projesi ile siz değerli hanımlarla buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur’. Bizler bu anlayış ve kültür dairesi içerisinde yetişmiş milletiz. Kadına her zaman hak ettiği değeri veren, bir milletin evlatlarıyız. Günümüzde de iş dünyasından, siyasete ve ekonomiye kadar hayatın her alanında başarılı çalışmalara imza atan kadınlar, ülkemize umut ve güven vermektedir. İnşallah kadınlarımız YEKAD gibi değerli STK’ların katkısı ile sosyal ve siyasal hayata daha etkin olacaktır" dedi.

"Kadınlara yönelik spor tesisimiz Ankara’da bir ilk"

Konuşmasında Gölbaşı Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarına da dikkat çeken Duruay, "Belediyemiz olarak Kadınlarımızın sosyalleşmesi ve hoş vakit geçirebilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılı içerisinde hizmete açacağımız ve Mevlana Spor Merkezini sadece kadınlara tahsis edeceğiz ve bu alanda bir ilke imza atıyoruz. Ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde hanımlara yönelik hanımlar lokali yapıyoruz. Böylece Gölbaşı’nda bu konuda önemli bir açığı dolduruyoruz" ifadelerini kaydetti.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen “Başkent’in Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları” programı YEKAD Genel Başkan’ı Nazan Aytop’un Duruay’ın teşekkür konuşması ve plaket vermesi ile sona erdi.
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