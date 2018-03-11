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Atlı Polis Birliği, Kızılay Meydanı’nda devriye atıyor

Ankara’da bulunan Kızılay Meydanı ve Güvenpark, hafta sonları Emniyet Müdürlüğü’nün Atlı Polis Birliği ekipleri tarafından korunuyor.

Atlı Polis Birliği, Kızılay Meydanı’nda devriye atıyor

Ankara’da bulunan Kızılay Meydanı ve Güvenpark, hafta sonları Emniyet Müdürlüğü’nün Atlı Polis Birliği ekipleri tarafından korunuyor.

11 Mart 2018 Pazar 16:53
Atlı Polis Birliği, Kızılay Meydanı’nda devriye atıyor

Ankara’da bulunan Kızılay Meydanı ve Güvenpark, hafta sonları Emniyet Müdürlüğü’nün Atlı Polis Birliği ekipleri tarafından korunuyor.

Ankara’da, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Başkent’in en yoğun merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı ve Güvenpark hafta sonları Atlı Polis Birliği tarafından korunuyor. Atlı Polis Birliği uygulamasını ilk defa gören vatandaşlar, asayiş uygulamasını değerlendirdi. Atlı Polis Birliğinin hafta sonları Kızılay Meydanı ve Güvenpark bölgesinde devriye hizmeti yapmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Mehmet Ali Akbaş isimli bir vatandaş, “Bize ilginç geldi ve polislere ’niçin buradalar’ diye sorduk ve bu birliğin güvenlik amaçlı oluşturulduğunu söylediler. Güzel bir uygulama, tarihi andırıyor. Başkent’e yakıştığını düşünüyorum’’ dedi.

Kızılay’da çalıştığını belirten bir başka vatandaş ise, ’’Çok ilgimizi çekti, çocuklar çok eğlendiler, fotoğraf çektirdiler. Görünüm olarak caydırıcı olabilir ama güvenlik açısından çok etkili olamaz’’ şeklinde konuştu.

Atlı polis birliklerinin güvenlik açısından iyi olduğunu söyleyen Uğur Başkan, “Parkın içinde bazen güvenlik sorunu oluyor, araç geç kalıyor. Olayın olduğu yere polis gelene kadar aradan zaman geçiyor. Suçlu, suç işledikten sonra kaçabiliyor. Bu yüzden olaya hemen müdahale etmesi için bunun güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.

Her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11.00 - 15.00 saatleri arasında devriye atacak olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Polis Birliği’ne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Atlı Polis Birliğini gören kimi vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girerken kimisi de atları sevdi.
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