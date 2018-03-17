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Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TÜYAP Bursa 16. Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşuyor

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen TÜYAP Bursa Kitap Fuarı, Osmangazi’de bulunan TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor.Fuarda, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları da okuyucularıyla buluşuyor....

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TÜYAP Bursa 16. Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşuyor

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen TÜYAP Bursa Kitap Fuarı, Osmangazi’de bulunan TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor.Fuarda, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları da okuyucularıyla buluşuyor....

17 Mart 2018 Cumartesi 12:15
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TÜYAP Bursa 16. Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşuyor

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen TÜYAP Bursa Kitap Fuarı, Osmangazi’de bulunan TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Fuarda, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları da okuyucularıyla buluşuyor. Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar dönemin tanıklarının kaleminden çıkan hatıralar, alanında uzman isimlerce yazılmış araştırma eserler ve Merkezin gerçekleştirmiş olduğu bilimsel etkinliklerin bildiri kitapları, meraklılarını bekliyor. 400’e yakın bilimsel yayına sahip Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlarına yüzde 50 indirimle sahip olunabilecek.

Yazarlarla söyleşilerin ve panellerin olacağı fuar, 25 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.
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