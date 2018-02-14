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Akyar ve Eğrekkaya Barajlarının isminin başına "Kızılcahamam" ibaresi getirildi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in girişimleri sonucunda bölgede bulunan iki büyük barajın isimleri değişti.

Akyar ve Eğrekkaya Barajlarının isminin başına "Kızılcahamam" ibaresi getirildi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in girişimleri sonucunda bölgede bulunan iki büyük barajın isimleri değişti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:51
Akyar ve Eğrekkaya Barajlarının isminin başına "Kızılcahamam" ibaresi getirildi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in girişimleri sonucunda bölgede bulunan iki büyük barajın isimleri değişti.

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kızılcahamam’daki Akyar ve Eğrekkaya Barajlarının isimleri, Belediye Başkanı Muhittin Güney’in talebi üzerine değişiklik yapılarak DSİ 5. Bölge Müdürlüğünün 16.12.2016 tarih ve 847672 sayılı oluru ile Kızılcahamam Akyar Barajı ve Kızılcahamam Eğrekkaya Barajı olarak değiştirildi. Belediye Başkanı Güney, "Ankara’nın içme suyunu karşılayan barajlarımızın önceden isimleri sadece kendi isimleri ile anılmakta ve her türlü yazışmada bu şekilde geçmekteydi. Girişimlerimiz neticesinde bu durum düzeltilerek ilçemize ait olan barajlarımızın isimlerinin başına ’Kızılcahamam’ ibaresi getirilmiştir" dedi.
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