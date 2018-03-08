8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde keman dinletisi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ankara’da Nata Vega’da keman dinletisi gerçekleşti.

Keman sanatçısı Ceren Aksan, AVM’de Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programda keman performansı sergiledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün en önemli günlerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken AVM Müdürü Tahir Çelik, "Tarihte kadının çok önemli bir yeri var. Aslında günümüzde kadınlara yapılan kötü muameleler geçmişte yok. Doğru örnekleri geçmişte bulacağımızı tahmin ediyorum. Bundan sonra çok daha iyi bir dünya olacağını düşünüyorum" dedi.

Keman sanatçısı Ceren Aksan ise, "Kadınlar Günümüzü mesajla, çiçekle, hediyeyle kutlamanıza gerek yok. Sadece çocuklarınızı sevgiyle, şefkatle, adaletle yetiştirip, insanlara ve tüm canlılara özen göstermeleri gerektiğini öğreterek büyütün. Zaten çocuklar bunu öğrendiği zaman gelecek nesiller kadına, hayvana her canlıya eşit ve güzel davranacaktır. En önemli şeyin aslında yine kadınlarda bittiğini düşüyorum. Aslında bu dünyayı kadınlar çeviriyor ve bu kadınlar çocuklarını güzel eğittikleri zaman ileride iyi insanlar daha da çoğalacak diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Keman dinletisinin ardından araç çekilişi düzenlendi. 29 Ekim 2017-15 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan alışverişler için geçerli olan çekiliş sonucu açıklandı.