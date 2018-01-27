Suluova Kaymakamı Karagül: “6 bin dönüm mera alanını ıslah etmeyi planlıyoruz”

Suluova Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Uzunoba, Kurnaz ve Saygılı köylerinde 6 bin dönümlük meranın ıslah edilmesini planladıklarını belirtti.

Ankara’da temaslarda bulunan Kaymakam Karagül, “Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve TİGEM işbirliği ile ortaklaşa yürütülecek olan projemizin maliyeti 46 milyon TL olup, Uzunoba, Kurnaz ve Saygılı köylerimizde 6 bin dönüm mera ıslah edilip, 500 aileye 10’ar adet düve dağıtımı gerçekleşecek” dedi.

Uygulanacak projenin içeriği hakkında bilgiler veren Vural Karagül, “Projenin hayata geçmesi neticesinde 10 yıl sonra değeri yaklaşık 640 milyon TL olan 161 bin büyükbaş hayvanın üretimi sağlanarak tarım ve hayvancılık alanında öncü olan ilçemizde büyükbaş hayvan miktarı artacak. Büyük bir gelir sağlanacak bu projeyi kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Projenin bölgede kurulu ve kurulması planlanan en entegre tesislerinin ihtiyacı ve istihdamın artırılması için büyük katkısının olacağını düşünen Karagül, “En kısa sürede bakanlıkta olacak olan projemize Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış ile TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı çok sıcak bakıp bizden bu projemizi olgunlaştırmamızı talep ettiler. Bu tür projeler hükümetimizin desteklediği ve uygulamaya koyduğu projelerdir. Kimden bu tür projeler gelirse her türlü destek hükümetimiz tarafından verilmektedir. Bizde bu projemizi en kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.