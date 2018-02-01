Minibüs ATV’ye çarptı: 1 yaralı

Amasya’da minibüsün çarptığı ATV’nin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya - Suluova yolu Beşgöz Kavşağı’nda meydana gelen kazada dönüş yapmak isteyen Mustafa Çaydan yönetimindeki 34 UT 5390 plakalı minibüs, Ömer Polatçı’nın kullandığı tescilsiz ATV aracına çarptı. Ön tekerlerinden biri kopan ATV’nin sürücüsü Polatçı yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.