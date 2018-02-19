Başkan Üçok’tan down sendromlu Fatih’e destek

Amasya’nın Suluova ilçesinde her gün bir parkın duvarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için miting yapan down sendromlu Fatih Zorlu’ya Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’tan destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında kullandığı "Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" sözlerini mimikleriyle beraber aynen taklit edip sık sık Rabia işareti yaptığı parmaklarını da birer birer sayarak "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye seslenen Fatih Zorlu’nun Yeni Mahalle’deki mitingini izleyip hareketlerini beğenen Belediye Başkanı Üçok, kendisiyle bir süre görüştü.

Üçok, adaşına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 24 Mart’ta düzenlenmesi planlanan AK Parti Samsun il kongresine götürme sözü verdi.