AK Parti’den Amasya’da ekonomik beklentiler forumu

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Amasya’da ‘Şehirlerin ekonomik beklentileri forumu’ düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı’nın başkanlığındaki ilk toplantıda belediye başkanı, il başkanı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı, ikinci toplantıda ise iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşma yapıldı.

Şu ana kadar 50 ilde forum düzenlediklerini belirten Mücahit Fındıklı, taleplerin üniversiteden akademisyenlerin de çalışmaları sonucu derlenmesiyle ilin milletvekilleriyle birlikte yapacakları toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacaklarını söyledi.

Bütün illerde yapılan anketlerde 5 temel soru sorulduğunu anlatan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir de, "Sivil toplumdan, iş dünyasından, halktan, teşkilatlardan bir potaya bilgileri aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.