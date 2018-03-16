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Sultanhanı’nda öğrencilere madde bağımlılığı semineri

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı ile ilgili seminer düzenlendi.Seminerde Aksaray İl Sağlık Müdürlüğünde görevli...

Sultanhanı’nda öğrencilere madde bağımlılığı semineri

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı ile ilgili seminer düzenlendi.Seminerde Aksaray İl Sağlık Müdürlüğünde görevli...

16 Mart 2018 Cuma 16:49
Sultanhanı’nda öğrencilere madde bağımlılığı semineri

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı ile ilgili seminer düzenlendi.

Seminerde Aksaray İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Murat Uz tarafından madde bağımlılığı ile ilgili mücadele konusu anlatıldı. Uz, uyuşturucunun beyin üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Uyuşturucular en çok beynin sinir hücrelerini etkiler. Beynimizin aktifliğini azaltır. Hafıza gücünü azaltır. İnsanlar; merak, arkadaş çevresine özenme, farklı gözükmek, sorunlarından kurtulmak, bir kereden bir şey olmaz, bana bir şey olmaz düşünceleriyle uyuşturucuya başlarlar. Bağımlılık yapıcı maddeler çözüm değil, çözümsüzlük üretir. Bağımlı hale gelmiş olan birey artık özgür değildir" dedi.

Bağımlıların kendine güveninin olmadığını, kendini kontrol altında tutamadığını belirten Uz, "İdeallerini kaybeder. En önemlisi de insani prensipleri yok olur. Bağımlı olmak istemeyen gençlere üç tavsiyem var. Bilmediğiniz ve size başkaları tarafından verilen ilaçları kesinlikle kullanmayın, sigara ve alkolden de uzak durun. Çünkü özellikle sigarada bağımlılık yapan bütün maddeler bulunuyor. Bağımlılığa giden yol bir kere denemeden geçer. ’Esrar ottur, zararı yoktur’ gibi düşünceler içerisine girmeyiniz" diye konuştu.
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